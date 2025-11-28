Bio Planet S.A., lider rynku dystrybucji żywności ekologicznej w Polsce, zakończyła trzeci kwartał 2025 roku z wyraźną poprawą kluczowych parametrów finansowych. Przychody Spółki wzrosły do 72,5 mln zł, co oznacza wzrost o 13 % względem III kwartału 2024 roku. Narastająco po trzech kwartałach przychody wyniosły 226,6 mln zł i były o 11 % wyższe rok do roku. Bio Planet wykazał także ponadprzeciętny wzrost w obszarze zysku netto, gdzie narastająco wyniósł on 4,24 mln zł, co stanowi ponad 270% wzrostu rentowności w stosunku do 3 kwartałów 2024 roku.

W III kwartale Bio Planet wypracowała 809 tys. zł zysku netto. Jest to pierwszy zysk kwartalny w tym okresie od 2021 roku i jednocześnie znacząca poprawa względem ubiegłych lat. Narastająco zysk netto osiągnął już poziom 4,24 mln zł, co oznacza wzrost o 272 % w stosunku do tego samego okresu 2024 roku. Z kolei EBITDA narastająco wyniosła 8,8 mln zł, rosnąc o 75 % rok do roku. – „Do zmiany wyników i wciąż rosnących przychodów Spółki przyczynia się globalny trend i bardzo pozytywna zmiana trendów w konsumpcji certyfikowanej ekologicznej żywności. W całej Unii Europejskiej Spółki w naszej branży zauważają poprawę wyników i coraz lepszą sprzedaż oferowanych produktów. Po okresie stagnacji i stabilizacji, mogę jasno powiedzieć, że coś się zmienia, także w nastawieniach Polaków. Coraz częściej nasze produkty goszczą na stołach w polskich domach, a sklepy współpracujące z nami odnotowują znaczący wzrostu zamówień certyfikowanych bio produktów pochodzących z ekologicznych upraw” – mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

Zarząd Spółki podkreśla, że poprawa rentowności jest efektem długofalowych działań optymalizacyjnych oraz zakończenia spłat zobowiązań związanych z zakupem marki NaturaVena. Uwolnione środki zwiększyły płynność Spółki, umożliwiając korzystniejsze zakupy i stopniową poprawę rentowności. Istotnym czynnikiem, wpływającym na sytuację finansową Bio Planet jest obniżenie inflacji oraz stóp procentowych, które w opinii Zarządu przekładają się na powrót większego optymizmu konsumentów w Polsce.

– „Historycznie trzeci kwartał przynosił Spółce niskie przychody oraz niewielką stratę netto. Ten rok był dla nas przełomowy – po raz pierwszy od czterech lat osiągnęliśmy dodatni wynik netto w tym okresie. To potwierdza, że strategia konsekwentnej optymalizacji kosztów, poprawy efektywności operacyjnej oraz umacniania pozycji rynkowej przynosi wymierne efekty. Zakończenie spłat związanych z zakupem środków NaturaVena poprawiło naszą płynność, co pozwala nam planować dalszy rozwój” – mówi Sylwester Strużyna, Prezes Zarządu Bio Planet S.A.

W III kwartale Spółka kontynuowała rozwój oferty produktowej, wprowadzając około 300 nowych produktów, w tym 39 pozycji pod markami własnymi – Bio Planet, Bio Planet International oraz The Planet. Jednocześnie z oferty sukcesywnie wycofywane były wolno rotujące pozycje. Bio Planet utrzymuje obecnie ponad 6 tys. indeksów sprzedażowych, dostosowując asortyment do zmieniających się potrzeb klientów.

W ostatnim okresie Bio Planet podpisała aneksy do umów kredytowych z Santander Bank Polska, uzyskując wyższy limit kredytu obrotowego oraz korzystniejsze oprocentowanie. W ocenie Spółki krok ten dodatkowo wspiera poprawę płynności i umożliwia realizację ambitnych celów rozwojowych.

Kluczowymi priorytetami Bio Planet na najbliższe lata pozostaje dalsza poprawa rentowności, umacnianie pozycji lidera w segmencie ekologicznej żywności oraz dokończenie budowy nowoczesnych Zakładów Konfekcjonowania o łącznej powierzchni ok. 5,7 tys. m2. Wznowienie inwestycji planowane jest na wrzesień 2026 roku, a jej pełne uruchomienie na trzeci kwartał 2027 roku. Nowe zakłady pozwolą znacząco zwiększyć moce przerobowe i obniżyć jednostkowe koszty paczkowania.

Bio Planet S.A. jest liderem wśród dostawców żywności ekologicznej w Polsce. Działalność Spółki skupia się na konfekcjonowaniu oraz dystrybucji żywności ekologicznej. W ofercie posiada ponad 6,0 tys. indeksów sprzedażowych obejmujących produkty trwałe oraz produkty świeże. Od 2007 roku Bio Planet S.A. posiada certyfikat AGRO BIO TEST, który jest podstawą kwalifikowania żywności oferowanej przez Spółkę jako żywności ekologicznej (żywności bio).

Źródło: Spółka