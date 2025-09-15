Bioceltix zamierza podwyższyć kapitał w celu finansowania budowy i uruchomienia nowej wytwórni komórek macierzystych poprzez emisję do 457 785 akcji.

Spółka zawarła umowę inwestycyjną z Alternative Solution ASI oraz Kvarko Group ASI, dzięki której ci główni akcjonariusze zaoferują inwestorom do sprzedaży w drodze oferty publicznej do 457 785 posiadanych akcji istniejących i dopuszczonych do obrotu na GPW. Pozyskane w ten sposób środki następnie przeznaczone mają być na zakup tej samej liczby akcji nowej emisji po tej samej cenie za akcję, jaką uzyskają w ofercie publicznej, przeprowadzonej w trybie przyspieszonego budowania księgi popytu (ABB). Umowa przewiduje również możliwość sprzedaży przez Alternative Solution ASI dodatkowo 120 000 akcji istniejących w ramach ABB, bez zobowiązania do przekazania środków na podwyższenie kapitału w spółce, przy czym priorytetem jest pozyskanie środków na nową emisję. W umowie inwestycyjnej zawarto również intencję ustalenia ceny minimalnej na 95,00 zł. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym pod głosowanie poddane zostaną uchwały na temat nowej emisji, zostało zwołane na 9 października. Oferta zostanie przeprowadzona za pośrednictwem firm inwestycyjnych wybranych przez spółkę i ww. akcjonariuszy. Doradcą finansowym i IR spółki jest ccgroup.

– Celem transakcji jest zapewnienie ciągłości finansowania budowy wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych oraz pokrycie wydatków operacyjnych w okresie do uruchomienia i walidacji produkcji. Nowy zakład współfinansowany będzie także przez przyznany przez PARP grant z programu FENG, w którym projekt został określony na 50 mln zł netto, z czego dofinansowanie wyniesie 17,35 mln zł. Wbrew naszym wcześniejszym założeniom i analizom naszych doradców przygotowywanym przy okazji ogłoszenia programu FENG, podpisana w lipcu 2025 umowa dotacyjna zakłada, że jest to dofinansowanie o charakterze warunkowym – mówi dr inż. Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix.

Nowa wytwórnia zapewnić ma produkcję docelowych wolumenów produktów leczniczych spółki, przeznaczonych do międzynarodowej sprzedaży w modelu produkcyjno-licencyjnym. Docelowo pozyskane środki pozwolą na komercjalizację flagowych projektów Bioceltix: dwóch przeznaczonych dla psów – na osteoartrozę oraz na atopowe zapalenie skóry, i trzeciego przeznaczonego dla koni cierpiących na kulawiznę. Obecnie produkcja leków opartych na technologii wykorzystującej mezenchymalne komórki macierzyste odbywa się już we własnej, nisko-skalowej wytwórni spełniającej najwyższe standardy farmaceutyczne potwierdzone certyfikatami GMP. W ten sposób firma zapewnia obecnie produkcję komórek macierzystych na użytek R&D oraz badań klinicznych. Nowy zakład zwielokrotni maksymalne poziomy dostępnej produkcji. Obejmować będzie także całe zaplecze analityczne oraz pełen cykl produkcyjny autorskiej technologii ALLO-BCLX, od izolacji komórek macierzystych poprzez tzw. proliferację i krioprezerwację, aż po zautomatyzowany proces pakowania dawek produktów i ich magazynowanie.

Paweł Wielgus, członek zarządu Bioceltix zaznacza, że spółka jest w bardzo dynamicznym momencie rozwoju, a badania kliniczne innowacyjnych produktów zakończyły się dużym sukcesem.

– Procedury rejestracyjne naszych leków w EMA trwają i pierwszej rekomendacji oczekujemy już w I półroczu 2026. Na początku bieżącego roku sporo dodatkowej pracy przysporzyły nam nowe regulacje w obszarze Dobrej Praktyki Wytwarzania, jakie musieliśmy wdrożyć w naszej obecnej wytwórni. Powierzchnię pod wytwórnię odebraliśmy latem, a w zeszłym tygodniu zawarliśmy umowę określającą zastępstwo inwestycyjne, przez co projekt przybrał już bardzo konkretny kształt. Projektujemy właśnie bardzo szczegółowe rozwiązania w nowej fabryce i na tym etapie dochodzą do budżetu nowe pozycje oraz zaktualizowane wyceny. Choć przyznano nam wsparcie publiczne, to jednak końcowe warunki umowy ustawiają ryzyko w znacznej mierze po stronie spółki. Na uzyskanie kolejnych transz dotacji trzeba będzie poczekać wyraźnie dłużej niż zakładaliśmy wnioskując o grant. Doświadczenie jakie już zdobyliśmy w tej branży uczy pokory, dlatego zdecydowaliśmy, że do osiągnięcia sukcesu w naszym śmiałym przedsięwzięciu, potrzebny jest zatem większy margines czasu i środków finansowych. Pozyskane do spółki środki zostaną przeznaczone na finansowanie realizacji całego projektu, aż po uruchomienie komercyjnej produkcji. Dodatkowo, solidna pozycja bilansowa zapewni komfort rozmów z partnerami i lepszą pozycję negocjacyjną. Oczywiście plan jest wstępny i jeszcze wymaga poparcia go przez walne zgromadzenie akcjonariuszy, które odbędzie się w październiku. Planowanie i budowa wytwórni farmaceutycznej to duży projekt, ale korzyści będą jeszcze większe. Dziś już przy maksymalnym obłożeniu możemy produkować do 30 tys. dawek rocznie. To wystarczy, aby rozpocząć komercyjną sprzedaż po dopuszczeniu produktu do obrotu na rynku europejskim, jeszcze przed uruchomieniem pełnoskalowej produkcji na terenie nowego zakładu – komentuje Paweł Wielgus.

Źródło: Spółka