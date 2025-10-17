Bioceltix pozyska z oferty akcji blisko 53 mln zł brutto m.in. na budowę wytwórni weterynaryjnych produktów leczniczych zawierających komórki macierzyste, podała spółka. Zakład ma być największym tego typu obiektem na świecie. Nowa wytwórnia zapewni Bioceltiksowi przemysłową skalę produkcji leków biologicznych zwalczających najczęściej występujące choroby u zwierząt towarzyszących.

„Po analizie wyników procesu przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB), cenę sprzedawanych akcji ustalono na 87 zł. W związku z dużym zainteresowaniem inwestorów podjęto decyzję o zwiększeniu liczby sprzedawanych akcji z ok. 577 tys. do ok. 727 tys. Wartość transakcji wyniosła w sumie 63 mln zł, z czego do spółki docelowo trafi blisko 53 mln zł brutto” – czytamy w komunikacie.

Przedmiotem transakcji, której wartość wyniosła łącznie 63 mln zł, były akcje Bioceltix dopuszczone do obrotu na GPW, posiadane przez dwóch dużych akcjonariuszy: Alternative Solution ASI oraz Kvarko Group ASI. Zobowiązali się oni do przeznaczenia uzyskanych wpływów na objęcie nowo emitowanych akcji Bioceltix, po takiej samej cenie jak akcje sprzedawane. Na mocy umowy inwestycyjnej zawartej we wrześniu, Alternative Solution ASI dodatkowo dokonał sprzedaży 120 tys. akcji bez zobowiązania do przekazania uzyskanych środków na podwyższenie kapitału w spółce, dokonując tym samym częściowego wyjścia z inwestycji po około 8 latach od jej rozpoczęcia. W ten sposób ok. 10,5 mln zł trafi do Alternative Solution ASI, zaś pozostałe środki w kwocie blisko 53 mln zł – do Bioceltix, wyjaśniono.

Kolejnym elementem transakcji będzie uchwalona przez październikowe NWZ emisja nowych akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Akcje te zostaną zaoferowane do objęcia w trybie subskrypcji prywatnej, bez prospektu, skierowanej wyłącznie do Alternative Solution ASI i Kvarko Group ASI. Popyt na akcje spółki, kilkukrotnie przewyższający pierwotnie oferowaną liczbę akcji, skłonił Kvarko Group ASI do podjęcia decyzji o zwiększeniu oferowanej puli akcji o dodatkowe 150 tys. akcji, dzięki czemu łączna liczba akcji sprzedawanych w ofercie wyniosła ok. 727 tys. Dzięki tej operacji Bioceltix pozyska dodatkowe 13 mln zł. Ze względu na sprzedaż większej liczby akcji, niż pierwotnie planowano, spółka musi wyemitować dodatkowe 150 tys. akcji, które zostaną zaoferowane Kvarko Group ASI. Uchwała emisyjna będzie przedmiotem głosowania na kolejnym NWZ, które zostanie zwołane w najbliższym czasie, podano także.

Bardzo mnie […] cieszy, że w emisji widzieliśmy nie tylko duży popyt na nasze akcje, ale również dużą liczbę podmiotów zainteresowanych udziałem. W ten sposób grono wspierających nas instytucji finansowych stale się powiększa, co jest dobrą wiadomością. Dzięki temu możemy kontynuować realizację długofalowej, ambitnej strategii. Jesteśmy w najlepszym możliwym momencie rynkowym, jeżeli chodzi o rozwój biotechnologii weterynaryjnej, ale to też jeden z najważniejszych etapów rozwoju naszej spółki. Pozyskany kapitał umożliwi nam realizację budowy wielkoskalowej wytwórni komórek macierzystych w dobrym tempie i bez przestojów, a także zapewni pokrycie wydatków operacyjnych w okresie do uruchomienia i walidacji produkcji” – powiedział członek zarządu Paweł Wielgus, cytowany w komunikacie.

Bioceltix jest spółką biotechnologiczną rozwijającą produkty lecznicze dla zwierząt towarzyszących, ze szczególnym uwzględnieniem psów i koni. W 2021 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect, zaś w 2022 r. – na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews