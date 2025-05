BioMaxima odnotowała 0,54 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2024 roku wobec 0,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,31 mln zł wobec 0,73 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA prawie 4,67 mln zł (wzrost o 45% r/r).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 52,85 mln zł wobec 46,79 mln zł rok wcześniej.

„Grupa kapitałowa BioMaxima wypracowała w raportowanym okresie 52 851 tys. zł przychodów netto. Przychody ze sprzedaży ogółem w okresie 12 miesięcy 2024 r. wzrosły w stosunku do roku poprzedniego o 12,96%, natomiast sprzedaż Grupy na rynkach eksportowych wzrosła o ponad 18%” – napisał prezes Łukasz M. Urban w liście do akcjonariuszy.

„Uzyskane wyniki są zgodne z tym co zapowiadaliśmy w raporcie za III kw. 2024 r., że w IV kwartale będą już widoczne efekty podjętych wcześniej działań handlowych i dostępności nowych mocy wytwórczych. We wrześniu rozpoczęła się realizacja znaczącej umowy na produkcję i dostawy krążkowych systemów dyfuzyjnych AST” – dodał.

Raportowana znacząca umowa, chociaż największa, jest jedną z kilku obecnie realizowanych w tym zakresie, podkreślił prezes.

„Oczekujemy, że w 2025 roku wyprzedamy całość aktualnie osiągniętych mocy produkcyjnych w tym asortymencie i podjęliśmy już działania do ich dalszej rozbudowy. Zbliżające się w 2025 roku uruchomienie sprzedaży pasków MIC jest oczekiwane przez naszych obecnych odbiorców i umożliwi nam poszerzenie asortymentu dostarczanego już pozyskanym klientom na systemy do oznaczania lekowrażliwości, jak również zdobycie nowych. Oceniamy, że przychody uzyskane z tego asortymentu docelowo wielokrotnie przekroczą te uzyskiwane z krążków AST w kolejnych latach” – wskazał też Urban.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 55 tys. zł w 2024 r. wobec 0,6 mln zł rok wcześniej.

BioMaxima działa na rynku diagnostyki laboratoryjnej. Jest producentem podłoży mikrobiologicznych, systemów do oznaczania lekowrażliwości, a także szerokiej gamy odczynników oraz sprzętu do diagnostyki in vitro. Spółka jest również dystrybutorem produktów uznanych światowych firm diagnostycznych, takich jak Nova Biomedical, Mitsubishi Chemical, Biolog Inc, Accelerate Diagnostics, Inc. BioMaxima jest notowana na rynku głównym GPW od stycznia 2022 r.

