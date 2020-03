Blisko 6 mln zł przychodów netto ze sprzedaży wypracował w 2019 roku Klabater, notowany na NewConnect producent i wydawca gier wideo. Spółka znacząco poprawiła wszystkie wskaźniki finansowe. Zysk operacyjny netto w minionym roku wyniósł blisko 1,2 mln zł wobec straty w roku 2018. Debiutanckie produkcje studia – gra Crossroads Inn oraz przepustka sezonowa, w okresie od października 2019 do lutego 2020, sprzedały się w liczbie 63 300 sztuk. Klabater koncentruje się aktualnie na produkcji gier z gatunku narrative rpg tycoons, nadchodzących kluczowych premierach wydawniczych oraz rozwijaniu kompetencji technologicznych.

2019 rok był dla nas wyjątkowym czasem. Dołączyliśmy do grona spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect, osiągnęliśmy wszystkie kluczowe kamienie milowe strategii, którą przedstawiliśmy podczas pre-IPO spółki, wydaliśmy wiele wspaniałych i docenionych przez graczy produkcji, a co najważniejsze wyprodukowaliśmy i wydaliśmy z sukcesem naszą pierwszą autorską grę – Crossroads Inn – mówi Robert Wesołowski, członek zarządu Klabater SA.

Przychody netto ze sprzedaży wyniosły blisko 6 mln zł, z czego ponad 60 proc. pochodzi z działalności wydawniczej, nieco ponad 3 proc. z działalności portingowej, a ponad 36 proc. ze sprzedaży własnych produkcji. W minionym roku wypracowaliśmy także 1,2 mln zł zysku operacyjnego i blisko 1 mln zł zysku netto, wobec starty w 2018 roku – dodaje Michał Gembicki, członek zarządu Klabater SA.

W 2019 roku najważniejszym projektem studia i zarazem jego debiutancką produkcją był symulator zarządzania karczmą, stworzony we własnym autorskim uniwersum fantasy – Crossroads Inn. Już w pierwszym tygodniu po premierze, która miała miejsce w październiku ubiegłego roku, przychody ze sprzedaży gry i dostępnej do niej przepustki sezonowej przewyższyły koszty poniesione przez Spółkę na stworzenie produkcji. Aktualna wishlista użytkowników zainteresowanych zakupem gry w serwisie Steam stale rośnie i przekroczyła już 125 tys. osób. Co miesiąc w grze przebywa średnio ok. 380 osób. – Sukces Crossroads Inn utwierdził nas w przekonaniu, że produkcyjnie warto było skoncentrować się na gatunku narrative rpg tycoons – mówi Michał Gembicki. – Znalezienie dla siebie niszy na globalnym rynku gie jest kluczowe z perspektywy każdego wschodzącego studia, cieszę się, że już pierwsza nasza produkcja trafiła w ręce tak wielu graczy z całego świata – dodaje.

Zgodnie z zapowiedziami, w 2020 roku Klabater będzie rozwijał swój debiutancki projekt i poszerzał rynek jego potencjalnych odbiorców. W styczniu do sprzedaży trafił pierwszy z kilku zapowiadanych na ten rok dodatków (DLC). Do gry wprowadzono także francuską oraz hiszpańską wersję językową. Wkrótce zostaną dodane także kolejne tłumaczenia, a już w kwietniu ukaże się nowy płatny dodatek. – Traktujemy naszą grę jak maraton, a nie jak sprint, w grach typu narrative rpg tycoons liczy się wytrwałość, responsywność i dbałość o stałe dostarczanie społeczności graczy nowych wyzwań i nowych treści – mówi Robert Oglodziński, szef studia Klabater.

Drugim najważniejszym projektem studia w tym roku będzie Heiborne Definitive Edition, gra do której spółka nabyła prawa od studia JetCatGames. Pełna wersja tytułu na PC jest dostępna w sprzedaży od października 2017 roku. Pierwotnie Klabater pracował z JetCatGames jako wydawca, natomiast w toku wydarzeń nabył prawa do marki oraz kod gry w styczniu br.

Heliborne łączy w sobie elementy znane z gier massive mutiplayer battle arena (MOBA), symulatorów oraz sieciowych strzelanek takich jak World of Tanks, czy War Thunder. Do tej pory tytuł sprzedał się w nakładzie ponad 180 tys. kopii (gra podstawowa oraz dodatków do tytułu). – W 2017 roku podjęliśmy się wydania Heliborne, realistycznej gry helikopterowej, która wymaga od gracza zręczności, ale też dobrego rozeznania w prowadzeniu działań bojowych na nowoczesnym teatrze wojny. Już wtedy dostrzegliśmy w tej propozycji ogromny potencjał. Dzisiaj kontrolując w pełni produkcję gry mamy konkretny plan na rozwój tej marki. Zakłada on w pierwszej kolejności pracę nad ulepszoną i poprawioną wersję gry, ale również rozpoczęcie prac nad jej kolejną wersją i przeniesienie tytułu na konsole obecnej i przyszłej generacji – informuje Łukasz Mach, dyrektor marketingu spółki Klabater. – Warto również wspomnieć, że w Heliborne można zasiąść za sterami realistycznie odtworzonych licencjonowanych helikopterów producentów takich jak Bell i Sikorsky – dodaje. Obecnie wishlista gry ma ponad 130 tys. użytkowników.

W części wydawniczej w bieżącym roku z zapowiedzianych już gier spółka planuje wprowadzić do sprzedaży m.in. Help Will Come Tomorrow. To ambitna gra, nawiązująca narracyjnie do produkcji studia Polyslash – We.The Revolution. Premiera projektu zaplanowana jest na 21 kwietnia. Projekt będzie dostępny w wersji na PC, PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. – Fabuła projektu koncentruje się na nierównościach społecznych w Rosji 1917 roku, tuż przed wybuchem Rewolucji Październikowej. W tle tych wydarzeń, grupa pasażerów, którzy przeżyli terrorystyczny atak na kolej transsyberyjską, musi przetrwać w surowym syberyjskim klimacie, dopóki nie nadejdzie pomoc. Twórcy gry – studio Arclight Creations – stworzyli emocjonującą opowieść. Stając w obliczu wielu niebezpieczeństw, słabości, a przede wszystkim własnej psychiki, osoby z różnych klas społecznych i ekonomicznych będą musiały współpracować i podejmować decyzje często sprzeczne z ich przekonaniami. Przyjęta postawa zdecyduje o ostatecznym losie postaci. Gra uzbierała w serwisie Kickstarter już ponad 12 tys. USD i wsparło ją blisko 450 osób, głównie z USA – informuje Łukasz Mach.

Kolejną istotną grą w katalogu wydawniczym Klabatera w 2020 będzie gra rosyjskiego studia Mandragora Skyhill: Black Mist. – Tym razem zaproponujemy graczom znacznie bardziej dynamiczną niż w przypadku innych naszych tytułów rozgrywkę. Rzucimy ich w wir niesamowitych wydarzeń rozgrywających się w luksusowym, zamkniętym budynku korporacyjnym opanowanym przez piekielne bestie. Ten izometryczny, napędzany przewrotną fabułą horror z elementami survivalu napędzi strachu niejednej osobie, ale mamy nadzieję, że znajdzie wielu nabywców na całym świecie, o czym w części świadczą doskonałe wyniki sprzedażowe poprzedniej części gry – komentuje Michał Gembicki, członek zarządu Klabater SA.

W produkcji znajdują się również dwa projekty, które oparte są o licencje pozyskane przez spółkę od Discovery Networks. Chodzi o The Moonshiners: Official video game oraz The Animal Planet: Managerie, oparte o produkcje telewizyjne znane z anteny Discovery oraz Animal Planet. W obu przypadkach są to projekty oparte o model rozgrywki znany z Crossroads Inn – narrative rpg tycoon.

Klabater zlecił także realizację gry Cyrk, zewnętrznej firmie Juggler Games, na której prototyp Klabater pozyskała grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem z zalanych krwią ulic Paryża i mroźnych syberyjskich bezdroży studio przeniesie graczy do Ameryki u schyłku XIX wieku i odda w ich ręce zarządzanie wędrowną trupą teatralno-cyrkową.

Klabater to polski wydawca i producent gier wideo założony przez Roberta Wesołowskiego i Michała Gembickiego. Spółka świadczy twórcom gier wideo (developerom) kompleksowe usługi, począwszy od finansowania produkcji przez doradztwo strategiczne i pomoc w zarządzaniu projektem i produkcją, aż po planowanie i realizację kampanii reklamowych i działań PR/Social Media. Spółka pozyskuje partnerów i projekty na rynkach lokalnych – w regionie CEE, CIS i LATAM, natomiast swoja działalność wydawniczą prowadzi na rynkach globalnych, w oparciu o platformy cyfrowej dystrybucji: Steam, GOG, GreenMan Gaming czy Humble. Klabater posiada również status wydawcy konsolowego na platformach Microsoft Xbox, Sony PlayStation oraz Nintendo Switch oraz własny zespół developerski działający pod marką Kraken Unleashed pracujący nad grą Crossroads Inn. Symulator tawerny zadebiutował na platformie Steam 23 października. W tydzień po premierze zwróciły się koszty jego produkcji. Od października 2019 roku spółka jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: spółka