Bloober Team odnotował 1,01 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 4,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 1,84 mln zł wobec 5,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 10,12 mln zł wobec 7,99 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 28,1 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 28,93 mln zł rok wcześniej.

„Brak dużej premiery wpłynął na wynik pierwszego kwartału. Nie jest to jednak niczym niespodziewanym czy zaskakującym. Związane to było głównie z wysoką amortyzacją gry 'Cronos: The New Dawn'” – powiedział prezes Piotr Babieno, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Stan środków pieniężnych na koniec omawianego okresu zwiększył się do blisko 28 mln zł.

Spółka zapowiada, że przed nią jeden z najciekawszych miesięcy w historii, jeśli chodzi o zapowiedzi nadchodzących tytułów. Pierwszych

newsów można się spodziewać już w trakcie Summer Game Fest w Los Angeles, jednym z najważniejszych wydarzeń branżowych na świecie.

„Idziemy ostro to przodu. Przed nami bardzo gorący okres jeśli chodzi o zapowiedzi. Myślę, że dostarczymy rynkowi porządną dawkę pozytywnych emocji” – dodał prezes.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2026 r. wyniosła 1,4 mln zł wobec 4,72 mln zł zysku rok wcześniej.

Założone w 2008 roku krakowskie studio Bloober Team specjalizuje się w tworzeniu głębokich i immersyjnych gier z gatunku horror. Bloober Team jest notowany na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: ISBnews