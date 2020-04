Asseco Business Solutions zwiększy przychody o 6% r/r do 67,7 mln zł w I kw. 2020 r., a zysk netto – o 2,9% r/r do 15,9 mln zł, prognozuje Biuro Maklerskie mBanku w komentarzu specjalnym. W ocenie analityków, branża IT będzie dotknięta koronawirusem, a wartość całego rynku IT spadnie r/r w 2020 r.

„Sądzimy, że pandemia COVID-19 przyniosła już pierwsze oznaki spowolnienia w sprzedaży Asseco BS. Po dwucyfrowej dynamice przychodów zarówno w 3 kw. 2019, jak i w 4 kw. 2019, należy się spodziewać pewnego spowolnienia trendu – w 1 kw. 2020 szacujemy +6% r/r. Przy założeniu stabilnej r/r marży zysku brutto na sprzedaży (tj. 41,2%) oraz kosztów SG&A rzędu 8,7 mln zł (tj. 14,0% przychodów), spodziewamy się, że zysk EBIT wyniesie 19,2 mln zł i będzie tylko 2% wyższy r/r. Założyliśmy neutralne saldo na działalności finansowej oraz efektywną stopę podatkową na poziomie 17,4%. Zysk netto ostatecznie wyniesie naszym zdaniem 15,9 mln zł, co oznacza wzrost o 3% r/r” – czytamy w komentarzu.

Analitycy uważają, że wydatki na IT to jeden z obszarów, gdzie spółki szukać będą oszczędności w dobie problemów finansowych wynikających z pandemii.

„O ile spodziewamy się, że popyt na systemy warunkujące funkcjonowanie przedsiębiorstw i ich konkurencyjność (zwłaszcza na systemy sprzedawane w cloud) nie obniży się szybko i będzie korelować z ogólną koniunkturą gospodarczą, to chęć do wydatków na nowe, innowacyjne rozwiązania IT na pewno spadnie. Stąd zakładamy, że choć z opóźnieniem, to branża IT także będzie dotknięta koronawirusem, a wartość całego rynku IT spadnie r/r w 2020 r. Asseco BS może być bardziej dotknięte skutkami COVID-19 ze względu na: (1) dużą wrażliwość na sektor przedsiębiorstw (sprzedaż do banków i sektora publicznego razem stanowią <10% przychodów grupy) oraz (2) wysoką eskpozycję na sektor MSP. Choć spółka nie publikuje tych danych, sądzimy że klasa rozwiązań WAPRO (stanowiących komplet aplikacji do zarządzania dla małych i mikroprzedsiębiorstw, wspierających pracę działów sprzedaży, finansów i księgowości oraz kadr, sprzedawanych głównie w formie pudełkowej) była odpowiedzialna za dość dużą część obrotów. Stąd, po publikacji wyników za 1 kw. 2020 odniesiemy się do naszych prognoz wyników finansowych. Niemniej jednak na chwilę obecną widzimy ryzyko ich obniżenia” – czytamy także.

Źródło: ISBnews