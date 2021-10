Biuro Maklerskie Pekao (BM Pekao) wprowadziło do oferty fundusze indeksowe inPZU, podał bank. Klienci BM Pekao będą mieć do wyboru 9 funduszy, które dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stopy zwrotu określonego indeksu, opartych o najbardziej popularne klasy aktywów.

W ofercie dostępnej dla klientów BM Pekao są fundusze dające ekspozycję na dziewięć klas aktywów: obligacje krótkoterminowe polskie; obligacje polskie; obligacje rynków rozwiniętych; obligacje rynków wschodzących; akcje polskie; akcje Europy Środkowo-Wschodniej; akcje amerykańskie; akcje rynków rozwiniętych; akcje rynków wschodzących.

„Sukcesywnie rozwijamy Biuro Maklerskie Pekao, rozbudowujemy nasz zespół analityków, wprowadzamy nowe technologie i – co kluczowe – zwiększamy ofertę produktów inwestycyjnych. Dodając do naszej oferty fundusze pasywne z platformy inPZU, wykorzystujemy wielki potencjał możliwości jaki daje współpraca ze strategicznym akcjonariuszem Banku Pekao. Fundusze pasywne to tania forma inwestowania, a PZU udostępnia najszerszą ofertę na rynku w jednym funduszu parasolowym, z możliwością bezkosztowej zamiany między subfunduszami” – powiedział wiceprezes Banku Pekao, nadzorujący pion bankowości prywatnej i produktów inwestycyjnych Jarosław Fuchs, cytowany w komunikacie.

Fundusze inwestycyjne można kupić w Punktach Usług Maklerskich Banku Pekao oraz korzystając z bankowości elektronicznej Pekao24. Klienci BM Pekao składający zlecenia za pośrednictwem nowego serwisu Pekao24 nie poniosą opłaty manipulacyjnej za zlecenia nabycia, zamiany lub konwersji funduszy.

Platforma inPZU w 2018 r. jako pierwsza w Polsce dała możliwość inwestowania w fundusze pasywne, które dążą do jak najdokładniejszego odzwierciedlenia wyniku określonego indeksu. Obecnie parasol funduszy inPZU daje możliwość ekspozycji na dziewięć klas aktywów, a wkrótce zwiększy się o kolejnych siedem, podano także.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 233 mld zł na koniec 2020 r.

Źródło: ISBnews