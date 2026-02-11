BNP Paribas Bank Polska odnotował 886,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2025 r. wobec 509,16 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank, prezentując wybrane, wstępne dane.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1467,82 mln zł wobec 1540,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 317,32 mln zł wobec 315,65 mln zł rok wcześniej.

„Wynik z tytułu odsetek w IV kwartale 2025 roku wyniósł 1 467 824 tys. zł i był wyższy o 11 231 tys. zł, tj. o 0,8% od wyniku III kwartału 2025 roku. Poprawa była efektem wzrostu skali działalności i przyrostu wartości portfela papierów wartościowych oraz dalszej poprawy wyniku odsetkowego na instrumentach pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń. Wynik z tytułu prowizji i opłat w IV kwartale 2025 roku wyniósł 317 324 tys. zł i był wyższy o 28 790 tys. zł, tj. o 10% od wyniku zrealizowanego w III kwartale 2025 roku. Poprawa była możliwa przede wszystkim dzięki wyższym prowizjom związanym z ubezpieczeniami, prowizjom kredytowym i gwarancyjnym oraz za świadczone usługi doradcze w obszarze fuzji i przejęć” – czytamy w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 180,73 mld zł na koniec IV kw. 2025 r. wobec 167,54 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W całym 2025 r. bank miał 3057,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 2358,27 mln zł zysku rok wcześniej.

„Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. wypracowała w 2025 roku zysk netto w wysokości 3 057 754 tys. zł, o 699 486 tys. zł (tj. o 29,7%) wyższy niż osiągnięty w 2024 roku” – czytamy dalej.

Wśród istotnych czynników wpływających na poziom zysku netto w 2025 roku oraz na jego porównywalność z 2024 rokiem bank wymienił m.in. brak obciążenia wyniku odsetkowego 2025 roku wpływem dokonanej w połowie maja 2024 roku nowelizacji ustawy regulującej tzw. ustawowe wakacje kredytowe (w 2024 roku bank rozpoznał negatywny wpływ z tego tytułu w kwocie 69 474 tys. zł) oraz niższy wpływ ryzyka prawnego związanego z walutowymi kredytami mieszkaniowymi. Z uwagi na sukcesywny spadek wartości portfela kredytów mieszkaniowych w CHF oraz istotnie malejącą w 2025 roku liczbę nowych pozwów sądowych negatywny wpływ ryzyka prawnego spadł w 2025 roku w porównaniu do 2024 roku o 296 977 tys. zł, tj. 37,3%.

Pomimo negatywnego wpływu spadku stóp procentowych wynik z tytułu odsetek zrealizowany w 2025 roku wyniósł 5 892 084 tys. zł i był o 2,6% wyższy r/r (bez uwzględnienia negatywnego wpływu wakacji kredytowych w 2024 roku wynik z tytułu odsetek w 2025 roku byłby wyższy o 1,4%). Wynik Grupy z tytułu opłat i prowizji w 2025 roku wyniósł 1 261 469 tys. zł i był o 12 011 tys. zł (tj. o 1%) wyższy od uzyskanego w 2024 roku, podano także.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) Grupy obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł w 2025 r. 18,7% i był o 1,8 pkt proc. wyższy niż w 2024 r. Stopa zwrotu z aktywów (ROA) obliczona w analogiczny sposób wyniosła 1,8% i wzrosła w porównaniu z 2024 r. o 0,3 pkt proc. Wskaźnik Koszty/Dochody obliczony na bazie wielkości raportowanych wyniósł 41,2% (poziom o 2 pkt proc. niższy w porównaniu z 2024 r.). Na poprawę wskaźników wpłynął przede wszystkim wzrost wyniku z działalności bankowej oraz skuteczna kontrola kosztów operacyjnych. Poprawa była możliwa pomimo spadku marży odsetkowej netto (o 0,1 pkt proc. w porównaniu do 2024 r.) związanego przede wszystkim z obniżkami stóp procentowych NBP, wymienił bank.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w całym 2025 r. wyniósł 3012,2 mln zł wobec 2320,8 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 167,5 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews