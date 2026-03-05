Zarząd BNP Paribas Bank Polska podjął decyzję o przedłożeniu walnemu zgromadzeniu propozycji uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy kwoty 1 509,08 mln zł z zysku wypracowanego w 2025 r., wynoszącego 3 012,19 mln zł, podał bank. Proponowana wartość dywidendy na jedną akcję to 10,2 zł brutto. Zarząd zaproponuje określenie terminu nabycia praw do dywidendy na 23 kwietnia, a terminu wypłaty na 11 maja br. Pozostała kwota w wysokości 1 503,11 mln zł ma zostać przeznaczona na kapitał rezerwowy.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 180,7 mld zł na koniec 2025 r.

Źródło: ISBnews