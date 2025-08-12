BNP Paribas Bank Polska otrzymał decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o wyrażeniu zgody na zakwalifikowanie obligacji kapitałowych o łącznej wartości 160 mln euro, wyemitowanych przez bank 6 czerwca br., jako instrumentów w kapitale Tier II, podał bank.

„Założeniem banku jest, aby środki pozyskane z emisji obligacji zastąpiły środki pozyskane przez bank z pożyczek podporządkowanych w kwotach 60 000 000 euro, 60 000 000 CHF oraz 40 000 000 euro […], które podlegają amortyzacji ostrożnościowej. Dokonanie wcześniejszej spłaty tych pożyczek, z zastrzeżeniem uprzedniego uzyskania zgody KNF, planowane jest na III kwartał 2025 r.” – czytamy w komunikacie.

Powyższa zgoda oraz planowana realizacja wcześniejszych spłat opisanych powyżej pożyczek podporządkowanych spowoduje poprawę skonsolidowanego oraz jednostkowego łącznego współczynnika wypłacalności TCR o 0,31 pkt proc. (szacunek na bazie danych według stanu na 30 czerwca 2025 r.), podano dalej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Aktywa razem banku wyniosły 167,5 mld zł na koniec 2024 r.

