BNP Paribas Bank Polska odnotował 375,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kwartale 2026 roku wobec 741,45 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

„Istotnym czynnikiem wpływającym na porównanie poziomu zysku netto Grupy w analizowanych okresach pozostaje wpływ ryzyka prawnego związanego ze sprawami sądowymi dotyczącymi walutowych kredytów mieszkaniowych. W I kwartale 2026 r. obciążył on wyniki Grupy kwotą 108 236 tys. zł, wyższą o 43 331 tys. zł (tj. o 66,8%) w ujęciu r/r. Na porównywalność zysku netto wypracowanego w I kwartale 2026 r. w porównaniu do I kwartału 2025 r. wpłynął wzrost z 19% do 30% stawki podatku dochodowego dla banków wynikający z przyjęcia w IV kwartale 2025 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych. Zmiana ta przyczyniła się do wzrostu podatku dochodowego Grupy o kwotę 50 061 tys. zł r/r” – czytamy w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 445,81 mln zł wobec 1 494,33 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 314,66 mln zł wobec 327,49 mln zł rok wcześniej.

„Spadek wyniku z tytułu odsetek w ujęciu r/r związany z negatywnym wpływem spadku stóp procentowych. Spadek odsetek od kredytów częściowo zneutralizowany niższym kosztem pozyskania depozytów, wzrostem odsetek od papierów wartościowych (wzrost wartości portfela) oraz poprawą wyniku z rachunkowości zabezpieczeń. Niższy wynik z tytułu odsetek w ujęciu kw/kw w rezultacie spadku odsetek od kredytów (obniżenie stóp NBP o 75 pb w 4 kw. 2025 i 25 pb w 2026) częściowo zneutralizowanego spadkiem kosztów depozytów i finansowania długoterminowego oraz poprawą wyniku z instrumentów pochodnych w ramach rachunkowości zabezpieczeń. Mniejsza liczba dni odsetkowych w I kw. 2026” – czytamy w prezentacji do wyników.

Bank wskazał też, że do elementów otoczenia regulacyjnego, które znacząco wpłynęły na wyniki Grupy w I kwartale 2026 r. w porównaniu do I kwartału 2025 r. należy zaliczyć wzrost ustalanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rocznej składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków.

„W 2026 r. nastąpiła zmiana struktury opłat na BFG polegająca na rezygnacji z pobierania kwartalnej składki na fundusz gwarancyjny i znacznym zwiększeniu jednorazowej, księgowanej w I kwartale składki na fundusz przymusowej restrukturyzacji. W rezultacie koszty BFG poniesione za cały 2026 rok w I kwartale 2026 r. były o 72 488 tys. zł, tj. o 43,6%, wyższe w porównaniu do I kwartału 2025 r. Oznacza to, że koszty BFG poniesione przez Grupę w 2026 r. będą o 42 572 tys. zł, tj. +21,7% wyższe od łącznych kosztów BFG poniesionych w całym 2025 r.” – podano.

Aktywa razem banku wyniosły 177,34 mld zł na koniec I kw. 2026 r. wobec 180,73 mld zł na koniec poprzedniego roku.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 8,6% wobec 19% rok wcześniej, wynika z prezentacji banku. Wskaźnik C/I (koszty/dochody) wyniósł 54% (wzrost o 7,9 pkt proc. r/r), zaś C/I bez BFG wyniósł 41,8% (wzrost o 3,6 pkt proc. r/r).

Marża odsetkowa w I kw. br. wyniosła 3,28% wobec 3,33% kwartał wcześniej i 3,64% rok wcześniej.

Koszt ryzyka sięgnął 0,27% w I kw. br. wobec 0,12% rok wcześniej.

Kredyty klientów brutto wzrosły ogółem o 6,3% r/r (i o 1,8% kw/kw) do 95,27 mld zł, w tym klientów instytucjonalnych – o 7% r/r (i o 2,8% kw/kw) do 60,79 mld zł, zaś klientów indywidualnych – wzrosły o 5,1% r/r (i wzrosły o 0,1% kw/kw) do 34,47 mld zł.

„Portfel Klientów indywidualnych:

• wzrost wartości portfela kredytów konsumpcyjnych (+1,5% kw/kw, +4,9% r/r)

• spadek wartości kredytów mieszkaniowych (-0,7% kw/kw, +5,2% r/r)

Portfel Klientów instytucjonalnych:

• wzrost portfela kredytów przedsiębiorstw (+4,1% kw/kw, +10,9% r/r), zarówno kredytów inwestycyjnych jak i bieżących

• spadek portfela rolników indywidualnych (-1,4% kw/kw, -7,0% r/r)

• spadek leasingu (-0,3% kw/kw, -2,8% r/r)

Wartość zrównoważonego finansowania na 31.03.2026: 14,6 mld zł (+7,9% kw/kw, +37,4% r/r)” – czytamy w prezentacji do wyników.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 355,52 mln zł wobec 722,47 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 180,7 mld zł na koniec 2025 r.

