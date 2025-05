BNP Paribas Bank Polska odnotował 741,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 r. wobec 590,59 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Zysk netto Grupy bez wpływu ryzyka portfela CHF i wakacji kredytowych wyniósł w I kw. br. 806 mln zł wobec 612 mln zł zysku rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 494,33 mln zł wobec 1 401,98 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 327,49 mln zł wobec 335,09 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 165,02 mld zł na koniec I kw. 2025 r. wobec 167,54 mld zł rok wcześniej.

Wskaźnik ROE wyniósł w I kw. 2025 r. 19% wobec 18% rok wcześniej, podano w prezentacji wynikowej.

Wskaźnik koszty/ dochody (C/I) wyniósł w I kw. br. 46,1% (bez kosztów BFG i wakacji kredytowych: 38,2%) wobec 47,4% rok wcześniej (bez kosztów BFG i wakacji kredytowych: 40,4%).

„Poprawa znormalizowanego wskaźnika Koszty / Dochody w ujęciu kw kw oraz r/r. Raportowany wskaźnik C/I wzrósł w porównaniu do 12M 2024 w efekcie poniesienia w I kw. 2025 kosztów rocznej opłaty BFG” – czytamy w prezentacji.

Marża odsetkowa w I kw. br. wyniosła 3,64% wobec 3,75% kwartał wcześniej i 3,53% rok wcześniej.

Koszt ryzyka sięgnął 0,12% w I kw. br. wobec 0,44% rok wcześniej.

Kredyty klientów brutto wzrosły ogółem o 0,9% r/r (i o 1,4% kw/kw) do 89,64 mld zł, w tym klientów instytucjonalnych – o 3,3% r/r (i o 2,3% kw/kw) do 56,82 mld zł, zaś klientów indywidualnych – spadły o 3% r/r (i spadły o 0,1% kw/kw) do 32,82 mld zł.

„Portfel Klientów indywidualnych:

• spadek wartości kredytów mieszkaniowych w PLN ( 0,1% kw/kw, 4,2% r/r)

• spadek wartości kredytów mieszkaniowych w CHF ( 7,6% kw/kw, 49,6% r/r) m.in. z uwagi na postępujący proces zawierania ugód

• wzrost wartości portfela kredytów gotówkowych (+0,9% kw/ kw , +2,9% r/r)

Portfel Klientów instytucjonalnych:

• wzrost portfela przedsiębiorstw (+3,8% kw kw , +4,5% r/r)

• kwartalny spadek portfela leasingu ( 1,2% kw/kw, +4,2% r/r)

• spadek portfela rolników indywidualnych ( 2,3% kw/kw, 3,1% r/r)

Wartość zrównoważonego finansowania na koniec 1 kw. 2025: 10,7 mld zł (+4,9% kw/kw, +13,8% r/r)” – czytamy w prezentacji.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2025 r. wyniósł 722,47 mln zł wobec 577,99 mln zł zysku rok wcześniej.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Aktywa razem banku wyniosły 167,5 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews