BNP Paribas Bank Polska oszacował rezerwy dotyczące portfela umów kredytów mieszkaniowych w CHF na koniec czerwca 2023 r. w łącznej kwocie ok. 2,1 mld zł, podał bank. Oznacza zaksięgowanie w ciężar II kwartału 2023 r. rezerwy w wysokości ok. 356 mln zł, tj. ok. 590 mln zł w I półroczu 2023 r.

„Wzrost rezerwy w porównaniu do I kwartału 2023 r. związany jest głównie z szacunkami dotyczącymi napływu nowych pozwów sądowych, liczby zawieranych z klientami ugód mających na celu konwersję kredytów w CHF na PLN oraz aktualizacji innych parametrów uwzględnianych w modelu” – czytamy w komunikacie.

Bank, dokonując szacunku straty w przypadku wyroku stwierdzającego nieważność kredytu stosuje zasadę tę samą co w poprzednim okresie, tj. nie uwzględnia wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, zaznaczono.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. Aktywa razem banku wyniosły 151,5 mld zł na koniec 2022 r.

Źródło: ISBnews