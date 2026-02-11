BNP Paribas Bank Polska będzie wnioskować do walnego zgromadzenia akcjonariuszy o podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 50% zysku jednostkowego banku za 2025 rok, podał bank.

Bank podkreślił, że spełnia kryteria i wymogi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) umożliwiające wypłatę do 75% zysku za rok 2025 w formie dywidendy, natomiast nie otrzymał jeszcze od KNF indywidualnego zalecenia dywidendowego.

Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia zarówno obecną sytuację finansową banku, jak i jego plany rozwoju, zapewniono.

BNP Paribas Bank Polska jest członkiem międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Aktywa razem banku wyniosły 167,5 mld zł na koniec 2024 r.

