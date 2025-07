Bodywork zakończył swoją pierwszą rundę inwestycyjną, w ramach której pozyskał 2 mln zł, podała spółka. Środki zostaną przeznaczone na rozwój infrastruktury, rozszerzenie oferty usług oraz przygotowanie do ogólnopolskiej ekspansji, której pierwszy etap obejmuje otwarcie nowej lokalizacji w Poznaniu.

„Pozyskany kapitał umożliwi nie tylko zwiększenie skali działalności, lecz także dalsze podniesienie jakości świadczonych usług. W nowej, bardziej atrakcyjnej lokalizacji zamierzamy m.in. zwiększyć liczbę treningów, rozszerzyć strefy diagnostyczno-technologiczne oraz wprowadzić nowe usługi. Z naszych szkoleń skorzystało już niemal 2 500 specjalistów, a teraz intensywnie rozwijamy ofertę edukacyjną w oparciu o platformę online. Planujemy również tłumaczenie szkoleń na języki obce i skalowanie oferty edukacyjnej na rynki zagraniczne” – powiedział prezes Paweł Światłowski, cytowany w komunikacie.

Nowe studio w Poznaniu zostanie przeniesione do znacznie bardziej atrakcyjnej lokalizacji. Przestrzeń nowej siedziby zwiększy się o ponad 70% do ponad 1 250 m2 co umożliwi prowadzenie jednocześnie większej liczby treningów personalnych oraz rozbudowę strefy diagnostyczno-technologicznej. Klienci będą mogli skorzystać z usług, które dotąd nie były dostępne, takich jak konsultacje ortopedyczne czy medycznie ukierunkowana fizjoterapia. Oficjalne otwarcie nowej lokalizacji planowane jest w 2025 roku, podano także.

„Bodywork to projekt o dużym potencjale, który odpowiada na rosnące potrzeby rynku w zakresie szeroko pojętego wellbeingu. Spółka ma unikalny model biznesowy, który już teraz generuje solidne wyniki oraz wysoką rentowność. Planowane otwarcie nowej lokalizacji studia przełoży się na istotny wzrost skali działalności i dalszy wzrost wyników” – dodał Światłowski.

Celem spółki jest dalsze zwiększanie efektywności operacyjnej oraz zwiększanie marży brutto. Dzięki nowej, atrakcyjnej lokalizacji oraz poszerzeniu oferty usług Bodywork planuje w ciągu najbliższych dwóch lat znacząco przyspieszyć rozwój i osiągnąć wyraźny wzrost wyników finansowych. Ważnym elementem tej strategii będzie rozpoczęcie ogólnopolskiej ekspansji opartej na modelu franczyzowym, której start zaplanowano na początek przyszłego roku. Nowe placówki powstaną w największych miastach Polski – zarówno w obszarze usług treningowo-medycznych, jak i edukacyjnych. Franczyzobiorcami mają zostać absolwenci programów szkoleniowych Bodywork, co zapewni spójność operacyjną i utrzymanie wysokich standardów jakości, wymieniono dalej.

Wśród inwestorów, którzy wzięli udział w rundzie inwestycyjnej, znalazł się Maciej Nowak – doświadczony przedsiębiorca i inwestor, znany z udanych projektów zarówno na rynku publicznym, jak i prywatnym. Objął on również funkcję członka rady nadzorczej Bodywork, wspierając spółkę strategicznie w dalszym rozwoju, dodała spółka.

Bodywork oferuje kompleksowy model usług, który integruje trening, dietetykę, fizjoterapię oraz konsultacje medyczne w ramach spójnego systemu opieki. Uzupełnieniem oferty są specjalistyczne szkolenia dla fizjoterapeutów i trenerów.

