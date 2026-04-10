Lubelski Węgiel Bogdanka odnotował 289,35 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kw. 2025 wobec 735,2 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 359,48 mln zł wobec 910,03 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 240,72 mln zł wobec 441,8 mln zł zysku rok wcześniej.

„Wyniki finansowe w 2025 roku potwierdzają odporność Bogdanki, zbudowaną na trwałych przewagach konkurencyjnych, takich jak efektywność operacyjna, elastyczność, dyscyplina kosztowa oraz jeden z najwyższych wskaźników wydajności pracy w branży. Dzięki tym atutom, bez wsparcia państwa, skutecznie poradziliśmy sobie z trudnym rynkiem, wynikającym ze spadającego popytu, zmian w energetyce oraz konkurencją taniego surowca sprzedawanego poniżej kosztów wydobycia. Narzucanie przez sektor cen poniżej racjonalnego poziomu utrudnia utrzymanie rentowności. Dlatego stabilność sektora wymaga zmian regulacyjnych premiujących efektywność wydobycia oraz racjonalność ekonomiczną, przy jednoczesnym wzmocnieniu bezpieczeństwa energetycznego. W odpowiedzi na te wyzwania, koncentrujemy się na zapewnieniu bezpieczeństwa finansowego, utrzymaniu stabilności operacyjnej i elastyczności, dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych” – powiedział prezes Zbigniew Stopa, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 845,05 mln zł wobec 1 064,94 mln zł rok wcześniej.

LW Bogdanka sprzedała 7,7 mln ton węgla handlowego, o 5,6% mniej niż w 2024 r. Grupa utrzymała dominującą pozycję na rynku, uzyskując 30,4% udziału w dostawach węgla do energetyki zawodowej w Polsce.

Produkcja węgla handlowego wyniosła niemal 7,6 mln ton, o 327 tys. ton mniej niż w 2024 r. (-4,1%). Uzysk węgla był, tak jak rok wcześniej, na poziomie 65,5%.

Udział eksportu w przychodach LW Bogdanka wzrósł do 2,7% z poziomu 1,3% rok wcześniej. Węgiel na Ukrainę i Słowację był sprzedawany zarówno przez pośrednika, jak i bezpośrednio przez spółkę, podano również.

Capex Grupy LW Bogdanka wyniósł blisko 623 mln zł i stanowił 89,3% planowanego capeksu. W 2026 r. Grupa planuje zwiększyć nakłady na inwestycje do niemal 819,3 mln zł.

W całym 2025 r. spółka odnotowała 159,45 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1 491,35 mln zł straty rok wcześniej. W tym okresie spółka miała 2 854,26 mln zł przychodów ze sprzedaży w porównaniu z 3 665,06 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął odpowiednio: 543,09 mln zł wobec 981,11 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto wyniosła 160,58 mln zł w 2025 roku wobec 1 504,05 mln zł straty rok wcześniej.

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5% udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,85 mld zł w 2025 r.

