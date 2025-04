BoomBit dokonał odpisów aktualizujących wartość nakładów na prace rozwojowe w kwocie 7,33 mln zł (w sprawozdaniu skonsolidowanym) i 7,35 mln zł (w sprawozdaniu jednostkowym), a także przeszacowania wyceny do wartości godziwej udziałów w spółce SuperScale, do 6,3 mln zł, co oznacza spadek o 6,8 mln zł (wpływ zarówno na jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe), podała spółka. Łączny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2024 r. to -14,13 mln zł.

„Zarząd BoomBit […] w toku prac nad sporządzeniem jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2024 rok, podjął w dniu 4 kwietnia 2025 r. decyzję o:



1) utworzeniu odpisów aktualizujących obejmujących 100%:

wartości nakładów na prace rozwojowe w spółce zależnej Boomland FZ-LLC z siedzibą w Rakez, Zjednoczone Emiraty Arabskie (BoomLand), w kwocie 5 646 tys. zł (wpływ wyłącznie na sprawozdanie skonsolidowane), wartości udzielonych przez emitenta pożyczek oraz należności od BoomLand w kwocie 6 347 tys. zł (wpływ wyłącznie na sprawozdanie jednostkowe),



Dokonanie powyższego odpisu aktualizacyjnego wartości udzielonej pożyczki oraz należności w jednostkowym sprawozdaniu finansowym emitenta, a także wartości nakładów na poziomie skonsolidowanym, wynika z niepewności co do dalszego finansowania działalności operacyjnej BoomLand, w tym możliwości pozyskania zewnętrznych środków w obecnych uwarunkowaniach rynkowych sektora kryptowalut a także przeprowadzenia z sukcesem emisji tokena. Jednym z istotnych zewnętrznych źródeł finansowania działalności operacyjnej BoomLand był otrzymywany grant w tokenach, który wraz ze sprzedażą NFT (’non-fungible token’) wystarczał na finansowanie działalności BoomLand. Od końca 2024 roku zarówno cena tokena, jak i przychody ze sprzedaży NFT uległy znacznemu zmniejszeniu. Mając na uwadze powyższe oraz wysoką niepewność dotyczącą perspektyw inicjatyw realizowanych obecnie przez BoomLand, Grupa zdecydowała o utworzeniu odpisów aktualizujących obejmujących 100% wskazanych aktywów.



2) utworzeniu odpisów aktualizujących wartość nakładów na pozostałe prace rozwojowe w łącznej kwocie 1 684 tys. zł (1 003 tys. zł w sprawozdaniu jednostkowym). Odpisy zostały dokonane na podstawie przeprowadzonych testów na utratę wartości i dotyczyły gier osiągających wyniki niższe od zakładanych, które w ocenie emitenta mają ograniczone możliwości poprawy w przyszłości (Idle Royal Stories, My Spa Resort, Mine & Slash, Mobile Esports: Win Prizes), a także niewydanych gier (Dancing Us, Score Masters) nad którymi nie trwają aktualnie prace i nie są planowane w najbliższej przyszłości.



3) dokonaniu przeszacowania wyceny do wartości godziwej udziałów posiadanych przez Emitenta w SuperScale s.r.o. Na podstawie wyceny dokonanej w oparciu o średnią ważoną z metody dochodowej i porównawczej, wartość tych udziałów wyniosła 6,3 mln zł, co oznacza spadek o 6,8 mln zł (wpływ zarówno na jednostkowe, jak i skonsolidowane sprawozdanie finansowe)” – czytamy w komunikacie.

Dokonane odpisy aktualizacyjne oraz wycena udziałów do wartości godziwej wpłyną na sprawozdania finansowe spółki za rok 2024 i zostaną rozpoznane odpowiednio w kosztach operacyjnych i kosztach finansowych: łączny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe – 14 128 tys. zł, łączny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe – 14 038 tys. zł, podano również.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews