BoomBit odnotował 0,75 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I połowie 2025 r. wobec 9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 0,67 mln zł wobec 10,76 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 8,77 mln zł wobec 18,59 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana EBITDA w tym okresie wyniosła 10,13 mln zł, a skorygowany wynik netto 82 tys. zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 96,6 mln zł w I półroczu 2025 r. wobec 112,25 mln zł rok wcześniej.

„Pierwsze półrocze 2025 roku okazało się wymagające dla wielu spółek działających na rynku gier mobilnych, głównie ze względu na konkurencyjne otoczenie rynkowe czy silnie umacniający się PLN. Kluczowe w takim otoczeniu były optymalizacja portfolio oraz zdolność do adaptacji skutkująca poszukiwaniem nowych źródeł przychodów i rozwijaniem najbardziej perspektywicznych projektów. Podjęliśmy działania zmierzające do dalszej dywersyfikacji przychodów i liczymy, że wiele z tych inicjatyw powinno w przyszłości przynieść wymierne rezultaty” – powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Dodał, że BoomBit intensywnie pracuje nad tytułami, które mają zadebiutować w II półroczu.

„Do najważniejszych i najbardziej zaawansowanych produkcji, które będą miały swoje premiery na początku Q4 2025 należą m.in. Hunter’s Origin oraz Big Helmets: Heroes of Destiny. Bardzo ciekawie zapowiada się także MyBots, gra zainspirowana mechanikami znanymi z Hunt Royale, której soft launch planowany jest na koniec roku 2025. Zaangażowaliśmy się również w tworzenie aplikacji mobilnych, ponieważ obserwujemy ich rosnącą popularność w stosunku do tradycyjnych gier mobilnych. Najważniejsza z nich obecnie to Short Reels – True Life Drama. Będzie to platforma udostępniająca krótkie odcinki seriali dramatycznych, której premiera planowana jest na początku Q4 2025” – dodał Olejarz.



W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2025 r. wyniosła 4,09 mln zł wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews