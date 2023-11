BoomBit odnotował 1,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2023 r. wobec 3,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 6,27 mln zł wobec 8,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 55,29 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 73,62 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 8,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 7,68 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 183,49 mln zł w porównaniu z 221,69 mln zł rok wcześniej. Skorygowany zysk EBITDA sięgnął 12,7 mln zł wobec 20,5 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

„Bardzo pozytywny i zdecydowanie największy wpływ na wyniki Grupy miały gry Mid-Core i Casual, w tym przede wszystkim 'Hunt Royale’ oraz 'Darts Club’. Uważnie obserwujemy sytuację na rynku reklamy mobilnej, zmieniający się model konsumpcji i mniejsze zainteresowanie grami Hyper-Casual, dlatego zdecydowaliśmy się mocniej postawić na produkcję i rozwój właśnie gier Mid-Core i Casual, zarówno własnych, jak również tych, które będziemy wydawali z zewnętrznymi partnerami. Widzimy duże zainteresowanie naszym modelem wydawniczym, w każdym kwartale podpisujemy kolejne umowy i testujemy nowe interesujące projekty. Dużo wydarzyło się także w projektach blockchain. Możemy się pochwalić pierwszymi zauważalnymi przychodami, które po trzech kwartałach wyniosły 3,4 mln zł, a wśród najważniejszych wydarzeń była dobrze przyjęta lipcowa premiera 'Hunters On-Chain’ na MainNet sieci Polygon. Równie obiecująco radzi sobie nasz drugi projekt, czyli 'PlayEmber’, który zgodnie z danymi udostępnianymi przez serwis DappRadar jest aktualnie na drugim miejscu w sieci NEAR w kategorii gry, pod względem ilości Unique Active Wallets” – powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W trzech kwartałach 2023 roku łączne przychody Grupy wyniosły 183,5 mln zł i były o 17% niższe od 221,7 mln zł w roku poprzednim. Oprócz ponad 180,1 mln zł przychodów z gier Grupa BoomBIt zaraportowała przychody segmentu blockchain na poziomie 3,4 mln zł, na które złożyły się 2,3 mln zł przychodów osiągniętych przez PlayEmber oraz przychody ze sprzedaży NFT uzyskane przez BoomLand w wysokości 1,1 mln zł. W październiku miała miejsce zapowiadana emisja tokenu $BOOM, której efekty będą widoczne w księgach IV kw. 2023 roku. Łączna kwota kosztów projektów blockchain w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2023 roku wyniosła 11,4 mln zł (w porównaniu do 6,9 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego), z czego w rachunku zysków i strat ujęte zostało 7,7 mln zł, podano także.

Skonsolidowana skorygowana EBITDA w trzech kwartałach 2023 roku wyniosła 12,7 mln zł (-38% r/r), zaś zysk netto ukształtował się na poziomie 8,6 mln zł. W samym segmencie gier mobilnych wyniki te wyniosły odpowiednio 17,8 mln zł skorygowanej EBITDA i 14 mln zł zysku netto. Segment blockchain po trzech kwartałach miał -5,3 mln zł wyniku netto oraz – 5,1 mln zł skorygowanej EBITDA. Saldo środków pieniężnych na koniec września 2023 wyniosło 41,2 mln zł, wymieniono także.

Najlepiej zarabiającymi tytułami w trzech kwartałach 2023 roku były „Hunt Royale” (62,2 mln zł), „Darts Club” (21,2 mln zł) oraz „Car Driving School Simulator” (9,4 mln zł), czyli gry Mid-Core i Casual. Łącznie przychody z gier Mid-Core wzrosły o 16% i wygenerowały 111,6 mln zł. W 2023 roku spółki Grupy BoomBit wydały łącznie 13 gier na platformach iOS oraz Google Play, w tym 9 gier typu Hyper-Casual i 4 Mid-Core, oraz 10 gier wydanych w modelu Premium na platformach Nintendo Switch i Steam. W bieżącym okresie sprawozdawczym miały również miejsce pierwsze premiery gier portowanych na platformy webowe, podała także spółka.

„Segment Mid-Core i Casual wyraźnie poprawił w tym roku swoje wyniki, ale nasze aspiracje są zdecydowanie większe. Pierwsze wyniki wydanej we wrześniu gry 'Idle Farm: Harvest Empire’ pokazują, że powinna osiągać dobre, powtarzalne przychody w kolejnych miesiącach. Mamy bogaty pipeline wydawniczy, kilka tytułów trafi na rynek niebawem, a biorąc pod uwagę także inne inicjatywy, dzięki którym możemy dywersyfikować źródła przychodów, mocno liczymy na to, że przełoży się to pozytywnie na naszą działalność w przyszłym roku” – dodał Olejarz.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 14,16 mln zł wobec 13,1 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews