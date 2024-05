BoomBit odnotował 1,56 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2024 r. wobec 2,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Wynik netto ogółem to 2,02 mln zł vs. 0,34 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 2,87 mln zł wobec 0,74 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,52 mln zł wobec 3,51 mln zł zysku rok wcześniej. Po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniosła 6,8 mln zł, zaś skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 2,5 mln zł.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 60,53 mln zł w I kw. 2024 r. wobec 65,44 mln zł rok wcześniej.



„W I kwartale 2024 poprawiliśmy EBITDA i zysk netto [ogółem] zarówno w porównaniu r/r jak i ważniejszym z naszej perspektywy ujęciu kwartalnym. Przychody były natomiast o kilka proc. niższe, co było z jednej strony związane z brakiem nowych premier, a z drugiej z mniejszymi przychodami Hunt Royale. Cieszy nas poprawa dynamiki w grach Hyper-Casual, które w 2023 mocno cierpiały z powodu zmian na rynku reklamy mobilnej. Motorem napędowym naszych przychodów w przyszłych kwartałach będą gry Mid-Core, zarówno te które są już znane wśród graczy jak i te które przy okazji wyników rocznych ogłosiliśmy w planie wydawniczym na 2024 rok. Od początku drugiego kwartału zaczęliśmy jego intensywną realizację. W kwietniu zadebiutował Bowling Club, a w pierwszej połowie maja swoją premierę miała gra Dawn of Ages, której pierwsze wyniki są bardzo dobre i spodziewamy się, że będzie to jeden z naszych najlepszych tegorocznych tytułów. W przygotowaniu jest obecnie jeszcze kilka innych gier oraz Dark Forest, czyli największy z dotychczasowych update Hunt Royale” – powiedział prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

„Nasze tegoroczne plany, a w szczególności bogaty pipeline wydawniczy gier Mid-Core oraz dalszy rozwój projektów blockchain dają nam solidne podstawy do optymizmu w perspektywie nie tylko bieżącego roku, ale również kolejnych lat” – dodał.

Przychody z gier mobilnych wyniosły 57,6 mln zł pozostając na tym samym poziomie kw/kw. Tytuły Mid-Core zarobiły 30,8 mln zł (-9% kw/kw), a wśród najpopularniejszych gier były Hunt Royale (10,2 mln zł) i Darts Club (9,9 mln zł). W kwietniu tego roku zadebiutowała gra Bowling Club, a na początku maja swoją premierę miała gra Dawn of Ages. W ocenie zarządu jest to jeden z najważniejszych tegorocznych tytułów w bogatym pipelinie wydawniczym gier Mid-Core i Casual na 2024 rok. Wśród innych tytułów planowanych do wydania w tym roku są m.in. Loot Heroes, Train King Tycoon, a także Clash of Destiny, czyli nowa gra twórcy Hunt Royale. Grupa kontynuuje także prace nad kolejnymi tytułami Hyper-Casual. W I kw. 2024 nastąpił powrót zainteresowania grami tego typu, a przychody wzrosły łącznie o 13% do 26,8 mln zł. Najwyższe wyniki osiągnęły Falling Art Ragdoll Simulator (3,9 mln zł) i Ship Ramp Jumping (2,3 mln zł), podano.

Drugim z segmentów Grupy – projekty blockchain miał w I kw. 2024 3 mln zł przychodów m.in. dzięki realizacji przez PlayEmber kolejnych kamieni milowych w ramach swojej współpracy z fundacją NEAR, które przełożyły się na przychód na poziomie 2,3 mln zł. Ponadto od lutego 2024 r. BoomLand rozpoznaje przychody z grantu otrzymanego od operatora protokołu Immutable. Koszty projektów blockchain wyniosły 5,1 mln zł, z czego 3,7 mln zł zostało ujęte w rachunku zysków i strat. Kluczowy wpływ miał wzrost kosztów osobowych spowodowany jednorazową rekalkulacją rezerw na przyszłe świadczenia wypłacane w tokenach w kwocie 1,9 mln zł. Płatności w tokenach nie mają charakteru kasowego, podano także.

W I kw. 2024 Grupa miała 6,5 mln zł EBITDA i 2 mln zł zysku netto ogółem. Po wyeliminowaniu wpływu zdarzeń o charakterze jednorazowym skonsolidowana skorygowana EBITDA wyniosła 6,8 mln zł (+0,6 mln zł kw/kw), zaś skorygowany zysk netto ukształtował się na poziomie 2,5 mln zł (+0,7 mln zł kw/kw). W samym segmencie gier mobilnych, wyniki te wyniosły odpowiednio 6,6 mln zł skorygowanej EBITDA i 3,0 mln zł skorygowanego zysku netto. Segment blockchain miał 0,2 mln zł skorygowanej EBITDA oraz -0,55 mln zł wyniku netto.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2024 r. wyniósł 1,43 mln zł wobec 3,31 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews