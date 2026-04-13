BoomBit odnotował 0,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 25,09 mln zł zysku EBITDA w 2025 r., przy 205,1 mln zł przychodów, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane. W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 1,11 mln zł. Publikacja skonsolidowanego i jednostkowego raportu za 2025 r. planowana jest na 23 kwietnia.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews