BoomBit odnotowało 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 2,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 1,83 mln zł wobec 3,32 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 6,28 mln zł wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej. W III kw. 2025, Grupa wypracowała 6,31 mln zł skorygowanej EBITDA wobec 7,59 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,2 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 55,46 mln zł rok wcześniej.

„III kw. był dla nas punktem zwrotnym. Nadal działaliśmy w wymagającym otoczeniu branżowym, ale ten kwartał udowodnił skuteczność naszej strategii. Zaobserwowaliśmy wyraźną poprawę efektywności pozyskiwania użytkowników i znaczny wzrost rentowności w ujęciu kwartalnym. Początek IV kw. był jeszcze bardziej zachęcający. Październik przyniósł nam najwyższe miesięczne przychody od stycznia, gry Hyper-Casual osiągnęły najlepsze wyniki od ponad roku, a Big Helmets rozwija się dynamicznie od swojej premiery, osiągając wysokie wczesne wskaźniki KPI. Te rezultaty dają nam poczucie pewności siebie w ostatnich miesiącach roku” – powiedział CEO BoomBit Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

„Patrząc w przyszłość, przygotowujemy kilka projektów o wysokim potencjale, w tym MyBots, futurystyczny tytuł oparty na mechanikach znanych z Hunt Royale, którego globalna premiera planowana jest na I kw. 2026. Hunters Origin również wykazuje pozytywne wczesne sygnały. Równolegle inicjatywa Mobile Esports nabiera tempa, regularnie wprowadzając na rynek kolejne tytuły Hyper-Casual, w których gracze mogą zdobywać nagrody w postaci tokenów Satoshi. Portfolio obejmuje już ponad kilkanaście gier, a kolejne premiery zaplanowane są na najbliższe miesiące. Segment wygenerował około 200 tys. USD przychodów w Q3 2025, a wyniki osiągnięte w październiku i listopadzie już teraz są wyższe od tej kwoty. Z entuzjazmem podchodzimy również do Applifters platformy SaaS, która naszym zdaniem będzie pozytywnie kontrybuować do wyników w 2026 r. Z rozbudowanym, bogatszym portfolio, poprawiającą się sytuacją rynkową i bardziej efektywną bazą kosztową, wkraczamy w rok 2026 z optymizmem i pewnością siebie” – dodał.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 0,52 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 11,7 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 143,8 mln zł w porównaniu z 167,71 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 15,04 mln zł wobec 26,18 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej, a skorygowany zysk EBITDA wyniósł 16,44 mln zł wobec 20,63 mln zł rok wcześniej.

Spółka podała też, że na podstawie wstępnych danych z listopada Grupa spodziewa się solidnego IV kw. 2025, wspieranego m.in przez: skalowanie Big Helmets: Heroes of Destiny, najlepsze wyniki gier Hyper-Casual od ponad roku oraz pozytywne, wczesne sygnały od Hunter Origins.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. 2025 r. wyniosła 3,72 mln zł wobec 0,71 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

Źródło: ISBnews