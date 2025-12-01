Boryszew otrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), w której wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na utworzeniu przez spółkę oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnego przedsiębiorcy. Zostanie on utworzony w oparciu o istniejącą spółkę Hornet – Polskie Drony i będzie prowadził działalność w zakresie produkcji bezzałogowych powietrznych systemów uzbrojenia.

ITWL, państwowa jednostka organizacyjna (instytut badawczy) nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, od 1953 roku opracowuje nowoczesne rozwiązania wsparcia wojskowej techniki lotniczej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,12 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews