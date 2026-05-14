Boryszew odnotował 14,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 5,88 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 42,4 mln zł wobec 29,57 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 77,7 mln zł wobec 70 mln zł rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 274,68 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 1 338,32 mln zł rok wcześniej.

W I kwartale 2026 roku nastąpił niewielki wzrost (o 2,2 tys. ton) wolumenu sprzedaży w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost wolumenów sprzedaży o 3 tys. ton (tj. o 4,5%) nastąpił głównie w Segmencie Metale (głównie w Grupie Alchemia oraz NPA Skawina) oraz Chemii o 0,6 tys. ton (tj. o 9%). Natomiast Segment Gospodarka Cyrkularna odnotował niewielki spadek (1,4 tys. ton) w spółce Baterpol.

W Segmencie Metale w I kwartale 2026 roku odnotowano wzrost EBITDA, który był efektem poprawy wyników w większości podmiotów wchodzących w jego skład. Jednocześnie w części jednostek wystąpiło pogorszenie wyników, jednak jego skala nie zniwelowała pozytywnego wpływu pozostałych spółek na wynik segmentu. Największy wzrost odnotowano w spółce NPA Skawina, głównie dzięki zwiększeniu wolumenu sprzedaży oraz uzyskaniu wyższej premii, co przełożyło się na wzrost wyniku o blisko 30%. Wzrost odnotowano również w spółce Alchemia, co było związane z poprawą rentowności działalności operacyjnej, w tym z uwagi na zakończenie produkcji w Oddziale Rurexpol na koniec lutego 2025 r., podano.

Na wyniki EBITDA w ramach Segmentu Gospodarka Cyrkularna wpływ miała działalność spółek: Baterpol, ZUO oraz wydzielonej części spółki Boryszew Nieruchomości (ITPOK) odpowiedzialnej za budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Wzrost EBITDA na poziomie segmentu został częściowo skompensowany przez słabsze wyniki działalności spółki Baterpol, na które negatywnie oddziaływała mniejsza skala sprzedaży oraz utrzymująca się nadpodaż ołowiu na rynku.

Niższa EBITDA Segmentu Motoryzacja wynika ze wzrostu kosztów surowców, energii oraz logistyki, a także wyższych kosztów pracy. Presja kosztowa była dodatkowo związana z zakłóceniami w terminowym dostępie do komponentów oraz zmiennością poziomu zamówień klientów, obejmującą zarówno standardowe zlecenia, jak i projekty objęte procesami restrukturyzacyjnymi i relokacyjnymi.

Na niższy wynik EBITDA w Segmencie Energia wpłynęła utrata części kluczowych klientów, co przełożyło się na spadek wolumenu realizowanych usług oraz pogorszenie rentowności.

W Segmencie Chemia odnotowano niewielki spadek EBITDA, który wynika z działalności w Oddziale Boryszew ERG, tj. transakcji sprzedaży aktywów przeprowadzonej w pierwszym kwartale 2025 roku w ramach realizacji strategii. Po wyłączeniu tego efektu segment wykazuje wzrost EBITDA, wspierany poprawą wyników operacyjnych w obu zakładach, podsumowano.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 6,04 mln zł wobec 5,81 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4,84 mld zł w 2025 r.

