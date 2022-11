Boryszew odnotował 22,84 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2022 r. wobec 40,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 40,63 mln zł wobec 58,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1706,54 mln zł w III kw. 2022 r. wobec 1599,83 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2022 r. spółka miała 131,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 84,66 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5 242,77 mln zł w porównaniu z 4 656,58 mln zł rok wcześniej.

W Segmencie Motoryzacja przychody w okresie I-III kw. br. spadły do 1 215,5 mln zł z 1 226,9 mln zł rok wcześniej, w Segmencie Metale – wzrosły odpowiednio do 3 361,8 mln zł z 3 115,9 mln zł, zaś w Segmencie Chemia – wzrosły do 235 mln zł z 208,5 mln zł rok wcześniej.

„Wzrost przychodów nastąpił w prawie we wszystkich spółkach Segmentu Metale (za wyjątkiem spółki Hutmen, która zakończyła prowadzenie działalności operacyjnej z końcem 2021 roku oraz ZM Silesia). Jest to spowodowane wzrostem cen (wyrażonych w polskich złotych) większości oferowanych wyrobów (powiązanych z cenami metali na LME)” – czytamy w raporcie.

W pierwszych trzech kwartałach 2022 roku nastąpił spadek wolumenu sprzedaży Segmentu Metale w porównaniu z rokiem poprzednim (51,5 tys. ton), głównie za sprawą spółki Hutmen oraz spółek Grupy Alchemia (spadek łącznie o 31,0 tys. ton). Negatywny efekt został częściowo zneutralizowany poprzez zwiększony wolumen sprzedaży w Oddziale NPA (łącznie o 4,0 tys. ton).

„Nieznaczny spadek przychodów w Segmencie Motoryzacja związany był z toczącymi się obecnie działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy. Wspomniana wojna w decydującym zakresie wpłynęła na ograniczenie wolumenu zamówień. Znaczna część kluczowych klientów Grupy Maflow, jak i Grupy Boryszew Automotive Plastics podjęła decyzję o czasowym wstrzymaniu lub przejściowym zatrzymaniu produkcji, co w dużym stopniu wpłynęło na zmniejszenie przychodów osiąganych przez obie Grupy w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku. Sytuacja z dostępnością półprzewodników i komponentów elektrotechnicznych uległa poprawie w trzecim kwartale bieżącego roku” – napisano dalej.

Segment Chemia odnotował nieznacznie wyższe przychody w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku przy jednoczesnych niższych wolumenach sprzedaży we wszystkich spółkach segmentu. Jest to spowodowane głównie zwiększoną wartością sprzedaży plastyfikatorów, włókien ciętych, elballu oraz produkcji specjalnej. Spadek wolumenów w Segmencie Chemia dotyczył wszystkich zakładów i wyniósł 22,6% (7,9 tys. ton) – do spadku przyczyniła się również sprzedaż Elana Pet w roku poprzednim, podał też Boryszew.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w segmencie Pozostałe wynika przede wszystkim ze wzrostu cen mediów (gazu i energii elektrycznej) co przełożyło się na wyższe przychody w Boryszew S.A. Oddział Energy oraz w spółce Elana Energetyka.

„Po trzech kwartałach 2022 roku EBITDA na działalności kontynuowanej wyniosła 356,6 mln zł, wobec 290,4 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Warto zaznaczyć, że wzrost EBITDA nastąpił pomimo braku ujęcia wyników spółek Elana Pet oraz FŁT Polska w związku z ich sprzedażą odpowiednio w trzecim i czwartym kwartale 2021 roku” – czytamy także w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2022 r. wyniósł 35,08 mln zł wobec 13,74 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 6,26 mld zł w 2021 r.

Źródło: ISBnews