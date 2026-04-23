Boryszew odnotował 23,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 110,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka. Zysk netto ogółem wyniósł 35 mln zł wobec 120,8 mln zł w 2024 roku.

Zysk operacyjny wyniósł 100,94 mln zł wobec 178,5 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 251,9 mln zł wobec 337,2 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Wynik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych wyniósł 257,3 mln z wobec 248,8 mln zł w 2024 roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 4 836,5 mln zł w 2025 r. wobec 5 116,01 mln zł rok wcześniej.

Wzrost przychodów odnotowano jedynie w Segmencie Gospodarka Cyrkularna oraz Pozostałe. Największy spadek odnotowano w Segmencie Motoryzacja (spadek o 14%) oraz Segmencie Chemia (spadek o 5,3%). Spadek przychodów w Segmencie Motoryzacja wynikał z obniżenia wolumenów sprzedaży oraz zakończenia działalności niemieckich spółek w obszarze produkcji komponentów plastikowych. Odnotowano spadek przychodów w Segmencie Metale w wyniku presji cenowej oraz niższych wolumenów sprzedaży, będących efektem osłabionego popytu rynkowego, podano w raporcie.

„Grupa Boryszew w 2025 roku osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 4,84 mld zł oraz wskaźnik EBITDA bez zdarzeń jednorazowych na poziomie 257 mln zł, co oznacza odpowiednio spadek o 5,5% oraz wzrost o 3,4% w stosunku do 2024 roku. Wypracowany zysk netto na poziomie 35 mln zł oznacza spadek o 71% r/r. Nakłady inwestycyjne wyniosły 102 mln zł. Wartość nowych kontraktów w Segmencie Motoryzacja, pozyskanych w 2025 roku wyniosła 136,2 mln euro. Wskaźnik poziomu zadłużenia osiągnął wartość 2,7” – napisał prezes Wojciech Kowalczyk w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 125,63 mln zł wobec 147,4 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,12 mld zł w 2024 r.

