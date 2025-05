Boryszew odnotował 5,88 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2025 wobec 6,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 29,57 mln zł wobec 21,14 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 70,22 mln zł wobec 60,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 338,32 mln zł wobec 1 349,34 mln zł rok wcześniej.

Przychody w segmencie Metale w I kw. br. spadły o 7% r/r do 615,1 mln zł, w segmencie Motoryzacja – spadły o 29,5% r/r do 390,9 mln zł, w segmencie Energia – wzrosły o 10,9% r/r do 227,4 mln zł, w segmencie Gospodarka Cyrkularna – wzrosły o 20,7% r/r do 117,7 mln zł, w segmencie Chemia – spadły o 4,1% r/r do 37,3 mln zł, podano w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto 5,81 mln zł w I kw. 2025 r. wobec 7,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,12 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews