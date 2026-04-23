Boryszew zarekomendował przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2025 na kapitał zapasowy, podała spółka. Zarząd przyjmując powyższą rekomendację, wziął pod uwagę m.in. przewidywane zgodnie ze Strategią Grupy Kapitałowej Boryszew na lata 2025-2029 nakłady inwestycyjne Grupy Boryszew, w tym trwające oraz planowane procesy inwestycyjne w Segmencie Gospodarka Cyrkularna dotyczące budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych i niebezpiecznych, a także produkcję specjalną na potrzeby wojskowe.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 4,84 mld zł w 2025 r.

