Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 124,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 79,66 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 789,38 mln zł wobec 834,27 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 132,98 mln zł wobec 129,45 mln zł rok wcześniej.



Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ub.r. 5,3% wobec 3,6% rok wcześniej, wskaźnik ROA (stopa zwrotu z aktywów) wyniósł 0,5% wobec 0,4% rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 25,72 mld zł na koniec 2025 r. wobec 22,72 mld zł na koniec 2024 r.

„Wyniki Grupy za miniony rok to wyraźny sygnał powrotu na ścieżkę wzrostu. Znacząco zwiększyliśmy skalę działania i udział projektów rozwojowych w portfelu. Choć w obszarze podstawowych przychodów operacyjnych wciąż dążymy do pełnej dynamiki rynkowej, to osiągnięta poprawa efektywności i stabilność bilansu pokazują, że BOŚ odzyskuje apetyt na finansowanie inwestycyjne i obrotowe segmentów MŚP i mid-caps oraz klientów indywidualnych, w szczególności w zakresie ekologicznych kredytów hipotecznych. Skupiamy się na rentownym wzroście, który buduje trwałą wartość dla akcjonariuszy” – powiedział wiceprezes Krzysztof Łabowski, cytowany w komunikacie.

Suma bilansowa wzrosła o 13,2% (3,0 mld zł), osiągając poziom 25,7 mld zł, sprzedaż kredytów osiągnęła wartość 5 562 mln zł (+33,7% r/r), podał bank. W 2025 roku Bank odnotował przyrost liczby netto klientów korporacyjnych o 13,6%, klientów MŚP o 14,3% oraz klientów detalicznych o 0,3%.

„Rok 2025 był pierwszym pełnym okresem realizacji 'Strategii zarządzania na lata 2025-2027′. Bank umocnił współpracę z kluczowymi instytucjami (NFOŚiGW, BGK, EBI) oraz wdrożył innowacyjne produkty, takie jak finansowanie małych biogazowni rolniczych czy unikalną pożyczkę na odbudowę gospodarczą Ukrainy. Rozwijano także działalność konsorcjalną, realizując 17 dużych transakcji, w tym 10 we współpracy z sektorem bankowości spółdzielczej w roli agenta konsorcjum. Efektem tych działań jest wzrost bazy klientów korporacyjnych (+13,6%) oraz sektora MŚP (+14,3%)” – czytamy dalej w materiale.

Sprzedaż kredytów ogółem w 2025 roku wyniosła 5 562 mln zł i była wyższa o 33,7% niż w 2024 roku. Wzrost sprzedaży miał miejsce zarówno w segmencie klientów korporacyjnych jak i MŚP, MIKRO i detalicznych, podano w raporcie.

Sprzedaż kredytów proekologicznych w 2025 roku wyniosła 3 204,1 mln zł i była wyższa o 59,2% niż w 2024 roku. W zdecydowanej większości (kwotowo) nowe kredyty proekologiczne skierowane były do klientów korporacyjnych (94%). Największy udział miały kredyty przeznaczone na zadania z zakresu budownictwa (w tym termomodernizacji) oraz energetyki i gospodarki komunalnej.

Bank podkreślił, że skutecznie zarządzał ryzykiem i jakością portfela kredytowego. Dzięki aktywnemu programowi ugód (627 zawartych porozumień, wzrost o 51% r/r) oraz działaniom restrukturyzacyjnym, wskaźnik udziału kredytów z koszyka III obniżył się o 1,8 pkt proc. r/r.

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 15,38%, łączny współczynnik kapitałowy: 18,49%, a wskaźnik LCR: 175% (znacznie powyżej wymogów regulacyjnych), podano.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 124,07 mln zł wobec 73,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ.

Źródło: ISBnews