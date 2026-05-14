Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) odnotował 16,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 11,84 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 177,51 mln zł wobec 202,21 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 37,5 mln zł wobec 32,65 mln zł rok wcześniej.

Wskaźnik zwrotu z kapitału (ROE) wyniósł w ostatnim kwartale 5,6% wobec 5,3% rok wcześniej. Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA) wyniósł 0,5%, tyle samo co rok wcześniej.

Na poziomie rachunku wyników widoczna jest poprawa struktury przychodów. Wynik z tytułu opłat i prowizji wzrósł do 37,5 mln zł (+14,9% r/r). Jednocześnie wynik odsetkowy wyniósł 177,5 mln zł (-12,2% r/r), pozostając pod wpływem obniżek stóp procentowych. Bank oferował klientom lokaty terminowe na warunkach dostosowanych do spadku stóp procentowych. Pomimo obniżek, oprocentowanie wybranych lokat plasowało ofertę banku na wiodącej pozycji wśród innych banków, podkreślono w komunikacie poświęconym wynikom.

Grupa BOŚ utrzymała bezpieczną i stabilną pozycję kapitałową – współczynnik Tier I wyniósł 14,4%, a łączny współczynnik kapitałowy 17,4% – pozostając powyżej wymogów nadzorczych, dodano.

W analizowanym okresie GK BOŚ kontynuowała rozwój skali działalności, w efekcie suma bilansowa wzrosła do 26,8 mld zł (+4,4% wobec końca 2025 r.), a wolumen depozytów zwiększył się o 5%, do 22,7 mld zł. Zanotowany w I kwartale 2026 r. wzrost salda kredytów ogółem o 2,4% (tj. o 244,5 mln zł), do poziomu 10,5 mld zł w relacji do stanu na 31 grudnia 2025 roku, łączył się z sukcesywną poprawą jakości portfela

kredytowego. Bank na skutek podejmowanych działań, w szczególności w ramach programu ugód, istotnie ograniczył ryzyko kredytów mieszkaniowych w CHF. Do końca marca 2026 roku zawarto łącznie 906 porozumień, a poziom rezerw na ryzyko prawne wyniósł 608 mln zł.

Pozytywne wyniki odnotowały obroty faktoringowe, które wzrosły do 1,4 mld zł (+14% r/r). Dom Maklerski BOŚ wykazał istotny wzrost aktywności klientów – obroty na rynku akcji zwiększyły się o 36,9% r/r, a na rynku ETF o 203,8% r/r – co ugruntowało jego pozycję jako lidera w tych segmentach.

„Wyniki pierwszego kwartału 2026 roku pokazują, że mimo wymagającego otoczenia stóp procentowych, skutecznie poprawiamy rentowność i dywersyfikujemy źródła przychodów. Wzrost wyniku netto, rosnące znaczenie przychodów prowizyjnych oraz rozwój działalności maklerskiej potwierdzają, że konsekwentnie wzmacniamy fundamenty biznesowe Grupy. Jednocześnie utrzymujemy silne zaangażowanie w finansowanie projektów proekologicznych, które pozostają kluczowym kierunkiem naszego rozwoju” – skomentował prezes Bartosz Kublik, cytowany w komunikacie.

Aktywa razem banku wyniosły 26,85 mld zł na koniec I kw. 2026 r. wobec 25,72 mld zł na koniec poprzedniego roku.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 21 mln zł wobec 8,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 25,7 mld zł na koniec 2025 r.

