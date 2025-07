Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) zdecydował o emisji do 700 sztuk niezabezpieczonych podporządkowanych obligacji kapitałowych na okaziciela serii AD o wartości nominalnej 500 000 zł każda i maksymalnej łącznej wartości nominalnej do 350 mln zł, których data emisji będzie przypadała na 29 lipca 2025 r., podał bank. Obligacje będą emitowane w ramach programu emisji obligacji banku do łącznej kwoty (wartości nominalnej) wyemitowanych i niewykupionych obligacji wynoszącej 1 mld zł.

Cena emisyjna obligacji równa jest ich wartości nominalnej. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 2,9% w skali roku, podano w komunikacie.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW; wchodzą w skład indeksu sWIG80. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ. Aktywa razem banku wyniosły 22,7 mld zł na koniec 2024 r.

Źródło: ISBnews