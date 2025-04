Botanika Farm pozyskała z emisji akcji 5,5 mln zł, w tym 4 mln zł od TFI i 1,5 mln zł od jednego z dotychczasowych inwestorów prywatnych, podała spółka. Zakłada złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) do końca kwietnia i do końca tego roku debiut na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

Pozyskany kapitał pozwolił spółce na finalizację przeniesienia biznesu z zakładu w Oławie oraz w Wałbrzychu do nabytego w ub.r. zakładu w Mietkowie oraz modernizację jego części magazynowej i suszarni, co podwyższy moce produkcyjne spółki do ok. 50 tys. ton rocznie. Zmiana lokalizacji pozwoliła zoptymalizować koszty działalności, poprzez stopniowe wygaszanie starszych zakładów. Oferta akcji została przeprowadzona w marcu br., a cena emisyjna wyniosła 55 zł i była o 10% wyższa od ceny emisyjnej z lipca ub.r., podano.

„Zeszłoroczna emisja dała nam jasno do zrozumienia, że sektor FoodTech jest atrakcyjny dla inwestorów detalicznych i profesjonalnych. Inwestorzy wiedzą, że współczesny konsument jest coraz bardziej świadomy, co stale napędza rozwój naszego sektora. Podczas ubiegłorocznego preIPO pozytywnie zaskoczył nas fakt, że tak wielu profesjonalnych inwestorów było skłonnych do większych inwestycji. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że aby zachować dynamiczne tempo rozwoju spółki musimy postawić na obecność na rynku głównym GPW, a nie jak pierwotnie planowaliśmy rynku NewConnect. Od początku roku przygotowujemy we współpracy z DM INC prospekt emisyjny oraz prowadzimy działania mające na celu przygotowanie spółki do obecności na głównym parkiecie” – powiedział prezes Bartosz Radziszewski, cytowany w komunikacie.

„Debiut i obecność na głównym parkiecie będą swoistym gamechangerem dla naszej spółki. Jesteśmy pierwszą spółką z tego sektora, dlatego musimy mocno się postarać, aby wzbudzić zainteresowanie inwestorów, zarówno prywatnych, jak i instytucjonalnych” – dodał.

Botanika Farm to spółka z segmentu FoodTech specjalizująca się w zautomatyzowanym przetwórstwie żywności ekologicznej oraz prowadząca prace badawcze w zakresie żywności funkcjonalnej. Realizuje produkcję na zlecenie oraz oferuje własne produkty z zakresu żywności funkcjonalnej pod marką Moncana, w tym płatki owsiane, mąki pudrowe, mieszanki piekarnicze oraz oleje.

Źródło: ISBnews