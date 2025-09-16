Bowim miał 1,62 mln zł skonsolidowanej straty netto w I półroczu br., podała spółka, powołując się na wstępne dane.

„Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Grupy Kapitałowej emitenta za pierwsze półrocze 2025 r. wyniosły 918 340 tys. zł, co stanowi wzrost o 12 747 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk operacyjny […] wyniósł 7 078 tys. zł, co stanowi wzrost o 5 364 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego. Skonsolidowany wynik finansowy netto […] wyniósł -1 622 tys. zł, co stanowi zmianę o 4 744 tys. zł w stosunku do pierwszego półrocza roku poprzedniego” – czytamy w komunikacie.



„Przedstawione szacunkowe dane wskazują na wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wyników finansowych Grupy Kapitałowej emitenta w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. W otoczeniu słabej koniunktury oraz wymagających warunków rynkowych, zarówno w branży stalowej, jak i sektorach powiązanych, Grupa odnotowała 12% wzrost wolumenu sprzedaży wyrobów. Niemniej jednak, wzrost kosztów, niskie marże oraz utrzymująca się od maja 2022 r. korekta cenowa nie pozwoliły na osiągnięcie w pełni satysfakcjonujących rezultatów finansowych” – skomentowała spółka.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,82 mld zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews