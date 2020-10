Bowim otrzymał od naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego (UCS) w Opolu decyzję o umorzeniu kary nałożonej na spółkę, w związku z rzekomą niedopłatą podatku VAT, podała spółka. W efekcie Bowim otrzyma od UCS w Opolu prawie 5,6 mln zł z tytułu niesłusznie naliczonego podatku.

W wyniku korzystnej dla spółki decyzji opolskiego organu podatkowego na konto Bowimu zostanie zwrócone 5,578 mln zł niesłusznie naliczonego podatku. Obecnie nie toczą się przeciwko spółce żadne postępowania, poinformowano.

„Mimo iż dokonaliśmy zapłaty podatku, nie zgadzaliśmy się z decyzją naczelnika, dlatego z pomocą kancelarii Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp.k. podjęliśmy stosowne kroki prawne. Postępowanie podatkowe w stosunku do Bowimu zostało oparte wyłącznie na dowodach

z postępowania przeciwko ww. dostawcy, w którym spółka nie mogła bronić swoich interesów. Nie przestaliśmy walczyć nawet po niekorzystnym wyroku WSA w Opolu. Całe szczęście kasacja w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przyniosła skutek” – powiedział wiceprezes Bowimu Jacek Rożek, cytowany w komunikacie.

4 października 2017 roku UCS w Opolu wezwał Bowim do zapłaty 5,6 mln zł z tytułu podatku VAT za okres od stycznia do sierpnia 2012 roku wykorzystując mechanizm solidarnej odpowiedzialności. Różnica pomiędzy kwotą wynikającą z decyzji, a kwotami zadeklarowanymi przez spółkę wynika z kwestionowanego przez naczelnika prawa do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez jednego z polskich dostawców wyrobów stalowych do spółki, na tej podstawie, że podmioty które pośredniczyły w dostawach pomiędzy producentem a dostawcą spółki dopuściły się nadużyć związanych z rozliczeniem podatku VAT poza granicami kraju, wyjaśniono

„Bardzo się cieszymy, że po 3 latach sporu ta sprawa ostatecznie się zakończyła. Udowodniliśmy, że warto walczyć o sprawiedliwość, ale nadto o kompetentne podejście urzędników do polskich przedsiębiorców” – dodał Rożek.

Jest to drugi spór Bowimu z organami podatkowymi wygrany przez dystrybutora stali. W listopadzie 2019 roku zakończyła się sprawa związana z jak się okazało niesłuszną decyzją dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach z 31 marca 2016 r., w wyniku której Bowim został zmuszony do zapłaty 2,6 mln zł podatku VAT, przypomniano także.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,3 mld zł w 2019 r.

Źródło: ISBnews