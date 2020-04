Brand24 oczekuje, że środki z emisji akcji pozwolą w okresie do dwóch kwartałów powrócić na ścieżkę wzrostu liczby klientów, poinformował ISBtech prezes Michał Sadowski.

„Potrzebę pozyskania finansowania sygnalizowaliśmy m.in. w raporcie okresowym, ma to związek, oczywiście, z konsekwencjami blokady Facebooka, która jest już na szczęście historią, ale pozostawiła po sobie lukę finansową. Dzięki środkom z emisji akcji powrócimy do aktywności marketingowej, co pozwoli nam w szybki sposób zwiększyć ruch i w konsekwencji – sprzedaż, co z kolei w ciągu kilku kwartałów zapewni nam powrót do dynamiki wzrostu liczby klientów i przychodów, do jakich wszyscy byliśmy przyzwyczajeni” – powiedział ISBtech Sadowski.

„Taki scenariusz jest zarówno dla nas, jak i dla naszych akcjonariuszy, opcją preferowaną. Dlatego też zdecydowaliśmy się na podwyższenie kapitału – pozyskane środki w ciągu kwartału-dwóch pozwolą nam powrócić na ścieżkę wzrostu liczby klientów” – dodał prezes.

Larq TFI, Venture INC, Rockbridge oraz Solution Partners zawarli porozumienie akcjonariuszy Brand24 – umowę inwestycyjną polegającą na zapewnieniu spółce finansowania poprzez udzielenie spółce pożyczki w wysokości 600 tys. zł i dokapitalizowanie spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w ramach emisji 130 tys. akcji serii J.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, umożliwiającego śledzenie wzmianek, budowanie relacji oraz pozyskiwanie klientów, sprzedawanego globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak IKEA, H&M czy Biuro Pierwszej Damy USA, ale również małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie.

Źródło: ISBnews