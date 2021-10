Mimo wzmocnionego „efektu wakacji”, czyli sezonowo niższego ruchu na stronie, Brand24 pozyskał 85 klientów netto w drugim kwartale 2021 roku. Ich całkowita liczba wynosi obecnie 3822.

Brand24 w trzecim kwartale 2021 roku, mimo okresu wakacyjnego, zwiększyło liczbę swoich klientów. Obecnie z usług giełdowej spółki korzysta 3822 firm na całym świecie, czyli o niemal 20-proc. więcej niż na koniec trzeciego kwartału 2020 r. W stosunku do drugiego kwartału Brand24 zwiększył bazę kliencką o 85 kont.

– „Efekt wakacji” był w tym roku wyjątkowo odczuwalny z uwagi na realizację, odłożonego w czasie pandemii, popytu w turystyce. Mimo to, udało się zwiększyć liczbę aktywnych kont, choć oczywiście nie jest to dynamika naszych marzeń – mówi Michał Sadowski, współtwórca i prezes Brand24. – Jesteśmy jednak przekonani, że tradycyjnie, w ostatnim kwartale roku sprzedaż będzie na znacznie wyższym poziomie. Cały czas pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów, nowymi usługami i poprawą UX. Przeprowadziliśmy szeroko zakrojone badanie zadowolenia i preferencji naszych klientów, z którego wynika, że doceniają oni nasze wysiłki, co więcej deklarują gotowość płacenia za nie wyższego abonamentu. Dlatego obecnie pracujemy nad nowym cennikiem, który będzie bardziej adekwatny do oferowanego zakresu usług – zapowiada Michał Sadowski. Warto podkreślić, że stopniowe przesuwanie się w stronę droższych produktów premium może sprawić, że w nieodległej przyszłości – ocena naszego biznesu będzie zdecydowanie bardziej miarodajna po przychodach i wyniku, nie po liczbie klientów – dodaje Michał Sadowski.

Brand24 od I kw. 2021 r. aktywnie wprowadza nowe, komplementarne produkty kierowane do specjalistów marketingu i PR. Są to między innymi szyte na miarę analizy sentymentu wobec danej marki, przygotowywane przez wyspecjalizowany dział analityczny wspomagany zaawansowanymi narzędziami informatycznymi. Pozwalają one obiektywnie oceniać efekty działań marketingowych oraz porównywać skuteczność z benchmarkiem rynkowym oraz bezpośrednią konkurencją.

– Cały czas pracujemy nad rozbudową nowego produktu w postaci działu Custom Reports. Cykl dojrzewania klientów jest w tym produkcie znacznie dłuższy niż samym narzędziu, ale i wartość klienta jest kilkunastokrotnie wyższa. Jesteśmy przekonani, że w najbliższych latach, Custom Reports staną się bardzo znaczącą linią przychodową grupy Brand24 i najpewniej w przyszłym roku zaczniemy raportować osobno wyniki tego segmentu naszej działalności – zapowiada Michał Sadowski.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w internecie.

Źródło: Spółka