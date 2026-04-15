Milion dolarów powtarzalnego przychodu (MRR) przekroczył w pierwszym kwartale 2026 roku Brand24. To 39 proc. więcej niż na koniec marca poprzedniego roku. Średni przychód z klienta wzrósł w tym samym okresie o 42 proc. i sięgnął 289 USD.

17. kwartał z rzędu skokowo rosną przychody globalnego dostawcynarzędzi i usług do monitorowania mediów społecznościowych i modeli LLM. Średnioroczny wzrost (CAGR) w wyniósł w tym okresie – biorąc pod uwagę zarówno ARPU, jak i ARR – około 30 proc.

W pierwszych 3 miesiącach 2026 r. Brand24 odnotował 39 proc. wzrostu MRR do kwoty 1 054 tys. USD (3,8 mln PLN) na koniec marca. W jeszcze szybszym tempie – 42 proc. wzrósł średni przychód z klienta (ARPU), sięgając 289 USD (1 046 PLN). Ten sam parametr, ale w przypadku nowo pozyskanych klientów wyniósł 362 USD (1 309 PLN), czyli o 47 proc. więcej niż przed rokiem w analogicznym okresie.

Udaje nam się utrzymać tak szybkie tempo wzrostu, bo cały czas inwestujemy w rozwój naszych narzędzi. W minionym kwartale pracowaliśmy na przykład nad uproszczeniem obsługi produktu i podniesieniem jakości analityki opartej na AI; usunęliśmy też m.in. niektóre funkcje, które były już przestarzałe i zaktualizowaliśmy kluczowe metryki, jak AVE czy zasięg, aby były bliższe realnym wartościom biznesowym; rozwinęliśmy filtrowanie danych w oparciu o kontekst zamiast o sztywne słowa kluczowe. Świadome odchodzimy więc od rozbudowanych, ale mniej precyzyjnych funkcji w stronę bardziej spójnego produktu „AI-first” z lepszą trafnością wyszukiwań i prostszym interfejsem. Takie m.in działania pozwalają nam znajdować coraz więcej dużych klientów korporacyjnych, którzy potrzebują zaawansowanych rozwiązań w codziennej pracy i którzy wykupują w związku z tym najwyższe plany abonamentowe. Trzeba przy tym podkreślić olbrzymi sukces naszego zespołu, który potrafi dotrzeć do klientów. Marketing internetowy przechodzi fundamentalną rewolucję — AI Overviews w Google i odpowiedzi generowane przez modele językowe konsumują ruch, który wcześniej trafiał na strony docelowe. Jeśli marka nie przebije się do tych odpowiedzi AI, po prostu traci ekspozycję.– mówi Michał Sadowski, prezes Brand24. – Te zmiany zainspirowały nas do stworzenia Chatbeat – komplementarnego do Brand24 narzędzia monitorującego to, jak pozycjonowane są marki w LLM. To taki nasz mały „start-up”, który powstał w kilka miesięcy i bez właściwie żadnego wsparcia sprzedażowego pozyskał ponad 130 klientów. Docelowo chcemy go sprzedawać w pakietach tworzonych w Brand24 – dodaje Michał Sadowski.

Brand24 jest właścicielem autorskiego narzędzia do ochrony reputacji i monitoringu treści w Internecie. Narzędzie sprzedawane globalnie w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka ma dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej i z sukcesem komercjalizuje narzędzie na rynku globalnym. Z Brand24 korzystają zarówno duże światowe marki, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa zainteresowanie opiniami na swój temat w Internecie. Na rynku głównym GPW zadebiutowała 11 maja 2021 r. Od 2024 roku jest częścią amerykańskiego lidera w segmencie narzędzie marketingowych – SEMrush.

Źródło: Spółka