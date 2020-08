Braster w restrukturyzacji miał 2,33 mln zł straty netto w I połowie br. wobec 7,87 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.

Przychody ze sprzedaży wyniosły 148 tys. zł wobec 397 tys. zł rok wcześniej.

Strata z działalności operacyjnej wyniosła 2,35 mln zł w I poł. br. wobec 7,52 mln zł straty rok wcześniej.

Braster podał, że zakomunikowany w raporcie z 28 maja 2020 r. jeden z celów procesu restrukturyzacji, tj. ograniczenie kosztów cashflow (bez amortyzacji) do poziomu ok. 30% wartości za rok 2019, tj. do ok. 3,2 mln zł rocznie, znacznie się przybliżył. Spółka szacuje, że zostanie osiągnięty już w sierpniu 2020 r.

„Podejmowane są nieustannie również działania związane z drugim celem, tj. wygenerowaniem odpowiedniego poziomu przychodów ze sprzedaży. Na nowo tworzony jest dział sprzedaży spółki. Wysokość wynagrodzeń osób w nim zatrudnionych lub z nim współpracujących będzie w prosty sposób powiązana z generowanymi wynikami” – czytamy w komunikacie.

Braster podał także, że przychody spółki w lipcu wyniosły 9,83 tys. zł wobec 3,94 tys. zł miesiąc wcześniej. Docelowo, miesięczne przychody mają sięgać 266 tys. zł.

Spółka przeprowadziła rozmowy z zagranicznymi partnerami z Wietnamu, Malezji, Wielkiej Brytanii i Brazylii celem uaktualnienia kondycji ich lokalnych rynków pod kątem wpływu pandemii Covid-19 na składanie przez nich zamówień. Z rozmów tych wynika, że większych zamówień można się spodziewać w ostatnim kwartale 2020 r. pod warunkiem złagodzenia restrykcji związanych z pandemią, zaznaczono.

Braster podał również, że w ramach budowy części niemedycznej biznesu, we współpracy z jedną ze spółek zewnętrznych, które mają docelowo znaleźć się w przyszłej grupie kapitałowej Braster, w siedzibie spółki powstała kontenerowa modułowa off-gridowa instalacja z wykorzystaniem magazynu energii oferowanego przez tę spółkę.

„W kontenerze wyposażonym w panele PV, magazyn energii oraz falownik działają napędzana tylko energią ze słońca oświetlenie, klimatyzacja, oraz inne odbiorniki prądu elektrycznego. Znajduje się tam również skuter elektryczny zasilany ww. instalacją PV. Duże zainteresowanie instalacją wśród gości odwiedzających siedzibę spółki w Szeligach dowodzi trafności podjętych przez zarząd działań zmierzających do dywersyfikacji przychodów” – czytamy dalej.

Jak wskazano, plan uzyskania równowagi finansowej, powinien doprowadzić do zbudowania do końca 2021 roku trwale rentownej grupy kapitałowej Braster opartej na dwóch filarach – medycznym i niemedycznym.

„W opinii zarządu umożliwi to pozyskanie kapitału w ilości niezbędnej do ustabilizowania sytuacji finansowej spółki oraz spłatę wszystkich niewykupionych obligacji” – podsumowano.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester – innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

Źródło: ISBnews