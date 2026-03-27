Czy w Polsce powstaje „drugi SpaceX”? Grzegorz Brona pokazuje, jak biznes kosmiczny realnie zarabia na Ziemi i dlaczego Polska może stać się ważnym graczem w Europie.

Każdy z nas korzysta 70 razy dziennie z usług sektora kosmicznego, nie zdając sobie z tego sprawy, np. sprawdzając jak dojechać z punktu A do B, posługując się mapami, patrząc na nawigację satelitarną czy też łącząc się poprzez systemy telekomunikacji satelitarnej, odbierając informacje również te telewizyjne. Więc to nie jest tak, że my sponsorujemy jakieś badania kosmiczne tylko i wyłącznie, chociaż badania są oczywiście równie istotne. Większość tego biznesu robi się rzeczywiście na Ziemi. W szczególności to, czym my się zajmujemy, my dostarczamy narzędzia dla tych podmiotów, dla firm, dla instytucji, które chcą takie usługi dla każdego obywatela świadczyć tutaj na Ziemi

mówi Grzegorz Brona, Prezes Zarządu, Creotech Instruments SA w rozmowie z Piotrem Chęcińskim