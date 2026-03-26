Scanway przechodzi z rynku NewConnect na główny parkiet GPW i chce wykorzystać boom na sektor kosmiczny. Spółka rośnie dynamicznie, zdobywa globalne kontrakty i celuje w powtarzalny, wysokomarżowy biznes.

NewConnect stworzył nam ogromną przestrzeń tego, żeby uwiarygodnić spółkę. Ten obrót jest teraz 25%, chyba na koniec kwartału jeszcze czwartego to było 15%, teraz już jest 25. Rzeczywiście tworzy to taką przemiłą aurę do tego, żeby budować tę wiarygodność teraz, na głównym parkiecie i przy tych obrotach wcale nie być tam outsiderem. Patrzyliśmy tam już na indeksy typu WIG80 czy WIG40. Wcale nie będziemy tam na szczęście na ostatnim miejscu, więc wygląda na to, że trochę niech ten parkiet drży, że wchodzi kolejna spółka kosmiczna

mówi Sławomir Broniarek, Dyrektor Finansowy, Scanway SA w rozmowie z Piotrem Chęcińskim