Portfel zamówień Grupy Budimex wyniósł 16,2 mld zł na koniec III kw. br., podała spółka. Ponadto na koniec okresu wartość ofert Grupy z najniższymi cenami lub ocenionych przez zamawiających najwyżej to ponad 10,5 mld zł, z czego ponad 5 mld zł przypada na kontrakt Rail Baltica na Łotwie i w Estonii.

„Portfel zamówień Grupy Budimex jest rentowny i w dużej mierze zabezpiecza przychody do końca 2027 roku. Struktura portfela w ciągu kwartału nie uległa znaczącej zmianie – portfel opiera się głównie na kontraktach infrastruktury drogowej i kolejowej, stanowiących ponad 2/3 jego wartości. Grupa Budimex przeprowadza regularne aktualizacje budżetów kontraktów długoterminowych, a zmiany cen materiałów i usług podwykonawców są na bieżąco uwzględniane w zrewidowanych kosztorysach. Znaczący udział w portfelu zamówień mają kontrakty na budowę trasy S10, które są kluczowymi i strategicznymi projektami infrastrukturalnymi” – czytamy w raporcie.

Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń – wrzesień 2025 roku wyniosła 3,9 mld zł (oraz dodatkowo ponad 800 mln zł po 1 października 2025 roku, w tym kontrakt LK622 Szczyrzyc-Tymbark o wartości ponad 700 mln zł), podano także.

„Zapewnia to [portfel i najlepsze oferty] Grupie Budimex stabilne perspektywy utrzymania optymalnego poziomu portfela zamówień w najbliższych kwartałach oraz utrwala fundamenty działalności operacyjnej na lata 2026-2027. Dodatkowo, w marcu 2025 roku konsorcjum z udziałem Budimex SA podpisało umowę ramową na zaprojektowanie i budowę głównej linii Rail Baltica w Estonii, na odcinku Pärnu – granica Łotwy o łącznej wartości 332 mln euro (około 1,4 mld zł). Budimex SA posiada 40-procentowy udział w budowlanej części kontraktu. Stanowi to kolejny krok w kierunku ekspansji i rozwoju na rynkach zagranicznych” – czytamy dalej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews