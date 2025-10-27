Budimex odnotował 170,51 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2025 r. wobec 170,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 207,58 mln zł wobec 212,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2461,68 mln zł w III kw. 2025 r. wobec 2470,21 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2025 r. spółka miała 440,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 447,03 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 6408,97 mln zł w porównaniu z 6510,39 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży Grupy Budimex w pierwszych trzech kwartałach 2025 roku uległy obniżeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 1,6%, przy jednoczesnej poprawie rentowności operacyjnej o 0,1 punktu procentowego. Główną przyczyną spadku przychodów było zwiększenie zaangażowania segmentu budowlanego w realizację kontraktów wewnątrzgrupowych (m. in. budowa farm fotowoltaicznych), z których obroty zostały wyeliminowane na poziomie wyłączeń konsolidacyjnych Grupy. Pomimo że w krótkiej perspektywie spowodowało to obniżenie przychodów skonsolidowanych, długoterminowo uruchomienie farm fotowoltaicznych zapewni Grupie wzmocnienie rentowności operacyjnej oraz będzie pozytywnie wspierać generowane przepływy pieniężne” – czytamy w raporcie.

W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku zauważalnie wzrósł udział przychodów osiąganych na rynkach zagranicznych, głównie czeskim oraz słowackim. Wzrost ten jest następstwem realizacji zagranicznych kontraktów budowlanych, pozyskiwanych w ramach przyjętego kilka lat temu i konsekwentnie realizowanego kierunku dywersyfikacji geograficznej portfela budowlanego Grupy. W ramach działalności na rynkach zagranicznych konsorcjum, w skład którego wchodzi Budimex SA, wygrało również przetarg na zaprojektowanie i budowę głównej linii Rail Baltica w Estonii, na odcinku Pärnu – granica Łotwy. Na rynku polskim odnotowano nieznaczny spadek poziomu sprzedaży, głównie w segmencie budownictwa drogowego. Najważniejszą przyczyną były opóźnienia w otrzymywaniu pozwoleń na budowę na kilku istotnych kontraktach. Dodatkowo znaczna część kontraktów z obszaru infrastruktury drogowej znajdowała się we wczesnej fazie realizacji, generując relatywnie niskie przychody, co było szczególnie zauważalne na kontraktach realizowanych w formule „Projektuj i Buduj”, podano także.

„Jednocześnie odnotowano wzrost rentowności operacyjnej, przede wszystkim w obszarze budownictwa kubaturowego, w znacznej mierze dzięki dalszej stabilizacji cen oraz większej dostępności materiałów budowlanych i usług podwykonawców. Lepsze wyniki to również efekt utrzymywania dyscypliny kosztowej, ale także konsekwencja intensywnej pracy nad dostosowaniem portfolio klientów i projektów kubaturowych w celu optymalizacji marży oraz osiągnięcia trwałej rentowności tego biznesu” – czytamy dalej.

W pierwszych trzech kwartałach 2025 roku w segmencie usługowym, którego filarem jest Grupa FBSerwis, zaobserwowano spadek przychodów ze sprzedaży (o 2,4%) w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego przy wzroście rentowności operacyjnej (z 9% do 9,4%) oraz pogorszeniu rentowności brutto (z 9,5% do 9,1%), podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2025 r. wyniósł 546,69 mln zł wobec 504,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews