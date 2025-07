Budimex miał 270,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w I półroczu 2025 wobec 276,78 mln zł rok wcześniej, podała spółka, prezentując wybrane dane finansowe.

„Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: ‎3 947 283‎ tys. zł w porównaniu ‎do 4 040 180 tys. zł w pierwszym półroczu 2024 roku.‎

Zysk brutto ze sprzedaży: ‎485 242‎ tys. zł w porównaniu do 478 933 tys. zł w pierwszym półroczu 2024 roku.‎

Zysk z działalności operacyjnej: ‎301 865‎ tys. zł w porównaniu do 295 837 tys. zł w pierwszym półroczu 2024 ‎roku.‎

Zysk brutto: ‎336 246‎ tys. zł w porównaniu do 365 792 tys. zł w pierwszym półroczu 2024 roku.‎

Zysk netto: ‎269 019‎ tys. zł w porównaniu do 280 752 tys. zł w pierwszym półroczu 2024 roku” – czytamy w komunikacie.

Zysk netto w ujęciu jednostkowym wyniósł 389,2 mln zł w porównaniu do 342,09 mln zł w I półroczu 2024 ‎roku.

Na dzień 30 czerwca pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki ‎pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 1 ‎‎849 mln zł. Na dzień 30 czerwca 2024 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 2 578 mln zł, podano także.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2024 r. miał 9,1 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews