Budimex odnotował 748,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 615,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka, prezentując wybrane dane finansowe w związku z publikacją informacji przez podmiot dominujący.

Zysk operacyjny wyniósł 892,33 mln zł wobec 743,83 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 9438,56 mln zł w 2025 r. wobec 9117,84 mln zł rok wcześniej.

„Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2025 roku wyniósł 16,16 mld zł w porównaniu do ‎‎17,78 mld zł na koniec 2024.‎ Wartość kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w 2025 wyniosła 6,21 mld zł w ‎porównaniu do 12,52 mld zł w 2024.‎ Na dzień 31 grudnia 2025 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne ‎środki pieniężne pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, wyniosła 2,6 mld zł. Na ‎dzień 31 grudnia 2024 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wyniosła 3,1 mld zł” – czytamy także w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto wyniósł 827,7 mln zł w 2025 r. w porównaniu do 649,24 mln zł w 2024 r.

W połowie stycznia spółka opublikowała szacunkowe dane, zgodnie z którymi miała 310 mln zł skonsolidowanego zysku netto w IV kw. 2025 r., co stanowi wzrost o 138 mln zł (80%) w stosunku do porównywalnego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowane przychody wyniosły 3 mld zł, a zysk operacyjny 383 mln zł.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. miał 9,44 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews