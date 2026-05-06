Budimex odnotował 86,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2026 r. wobec 114,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 104,06 mln zł wobec 110,85 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 496,56 mln zł w I kw. 2026 r. wobec 1 642,06 mln zł rok wcześniej.

„W analizowanym okresie Grupa Budimex odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży o niemal 9%, przy nieznacznym wzroście poziomu rentowności operacyjnej o 0,2 punktu procentowego. W I kwartale roku 2026 udział przychodów osiąganych na rynkach zagranicznych pozostał na zbliżonym poziomie. Wzrosty odnotowano na rynkach słowackim oraz łotewskim, a spadek na rynku czeskim […]. Zmiany w poziomie sprzedaży wynikają głównie z układu harmonogramów robót na kontraktach, a także panujących warunków pogodowych” – czytamy w raporcie.

Grupa kontynuuje realizację zagranicznych kontraktów budowlanych, pozyskiwanych w ramach przyjętego kilka lat temu i konsekwentnie realizowanego kierunku dywersyfikacji geograficznej portfela budowlanego Grupy. Na rynku polskim odnotowany został spadek przychodów ze sprzedaży robót budowlano-montażowych, zarówno w obszarach budownictwa drogowego, kubaturowego jak i kolejowego. Redukcja była konsekwencją kilku czynników, z których głównym, negatywnie wpływającym na wszystkie dywizje budownictwa, były niekorzystne warunki pogodowe panujące w pierwszych dwóch miesiącach roku 2026 (mroźna i śnieżna zima utrzymująca się przez znacznie dłuższy czas niż w roku poprzednim). Dodatkowo, niższe przeroby w dywizji budownictwa drogowego wynikały z zakończenia części budów, które generowały istotne przychody ze sprzedaży w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie, na kilku nowych kontraktach z obszaru drogowego finalizowano prace projektowe i oczekuje się otrzymania pozwoleń na budowę, podano także.

W I kwartale 2026 roku segment usługowy, którego filarem jest Grupa FBSerwis, zwiększył przychody ze sprzedaży o ponad 10% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Jednocześnie odnotowano nieznaczny spadek poziomu wypracowanego zysku brutto o około 1,5 mln zł.

„Portfel zamówień Grupy Budimex jest rentowny i w dużej mierze zabezpiecza przychody do końca 2027 roku. Struktura portfela w ciągu kwartału roku nie uległa znaczącej zmianie – portfel opiera się głównie na kontraktach infrastruktury drogowej i kolejowych, stanowiących ponad 3/4 jego wartości. Grupa Budimex przeprowadza regularne aktualizacje budżetów kontraktów długoterminowych, a zmiany cen materiałów i usług podwykonawców są na bieżąco uwzględniane w zrewidowanych kosztorysach. Portfel zamówień Grupy Budimex na dzień 31 marca 2026 roku wynosił 18,8 mld zł. Wartość kontraktów podpisanych w okresie styczeń – marzec 2026 roku zbliżyła się do 3,6 mld zł. Po 31 marca 2026 roku podpisane zostały umowy o wartości około 400 mln zł” – wymieniono.

Dodatkowo, wartość kontraktów, w których oferty spółek Grupy są najniższe lub zostały ocenione przez zamawiających najwyżej (wyłączając kontrakty podpisane po 31 marca 2026 roku) to ponad 7,1 mld zł, z czego około 4,9 mld zł przypada na kontrakt Rail Baltica na rynku łotewskim i estońskim. Zapewnia to Grupie Budimex stabilne perspektywy utrzymania optymalnego poziomu portfela zamówień w najbliższych kwartałach oraz stabilizuje fundamenty działalności operacyjnej na lata 2027-2028, podkreśliła spółka.

Na koniec marca 2026 roku pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex przekraczała 2,5 mld zł i utrzymała się na zbliżonym poziomie do stanu na koniec roku 2025.

W I kwartale 2026 roku Budimex SA kontynuuje realizację kontraktów budowlanych w ramach trzech oddziałów zagranicznych, zlokalizowanych na Słowacji (w ramach tego przedsięwzięcia realizowany jest kontrakt na budowę autostrady D1 Bratysława-Triblavina), Czechach (gdzie trwa realizacja budowy autostrady D35 z Džbánova do Litomyšli oraz polderu Kutrin), a także na Łotwie (gdzie rozpoczyna się realizacja kontraktu Rail Baltica). Dodatkowo, konsorcjum, w skład którego wchodzi Budimex wygrało przetarg na zaprojektowanie i budowę głównej linii Rail Baltica w Estonii, na odcinku Pärnu – granica Łotwy. Łączna wartość kontraktu to ok. 332 mln euro (ok. 1,4 mld zł). Udział Budimeksu w Grupie Budowlanej, która ma wykonać zakres obejmujący wyłącznie roboty budowlane wynosi 40%, wymienił Budimex.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2026 r. wyniósł 81,31 mln zł wobec 93,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Budimex jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1995 r. i wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2025 r. grupa osiągnęła 9,4 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews