Bumech odnotował 153,57 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2025 r. wobec 1154,81 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Strata operacyjna wyniosła 112,47 mln zł wobec 506,64 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 328,85 mln zł w 2025 r. wobec 409,88 mln zł rok wcześniej.

„W okresie sprawozdawczym grupa kapitałowa Bumech kontynuowała działalność skupioną wokół kopalni Silesia. W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym, opracowano plany dywersyfikacji działalności. Strategiczne kierunki rozwoju objęły obszar obronny, szeroko pojęte projekty energetyczne i środowiskowe oraz górnictwo rud metali w Republice Południowej Afryki” – napisał prezes Jonasz Drabek w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

„W pierwszym kwartale 2026 r. na Bumech została przeniesiona koncesja na wydobywanie węgla kamiennego i metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża 'Silesia’, w związku z czym spółka rozpoczęła dzierżawę Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa PG Silesia sp. z o.o. w restrukturyzacji. W wyniku przejęcia odpowiedzialności za działalność operacyjną kopalni, przed grupą stoją znaczące wyzwania. Aktualnie trwają prace, które umożliwią otwarcie nowego frontu robót i zagwarantują kontynuację wydobycia węgla, a tym samym zapewnią odpowiedni poziom przychodów dla stabilnego funkcjonowania spółki. W roku bieżącym zintensyfikowano także prace wdrożeniowe nad projektami dotyczącymi nowych obszarów działalności” – dodał.

Zaznaczył, że spółka skupia też swoją uwagę na paliwach ekologicznych, planując inwestycje umożliwiające handel i produkcję pelletu z biomasy.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2025 r. wyniósł 12,28 mln zł wobec 298,8 mln zł straty rok wcześniej.

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 r. Bumech posiada doświadczenie w projektowaniu, produkcji i remontach maszyn dla sektora górniczego. Na początku 2021 r. przejął kontrolę nad PG Silesia, która prowadzi kopalnię węgla kamiennego zlokalizowaną w Czechowicach-Dziedzicach. Obecnie Bumech rozwija działalność w sektorach obronnym i surowcowym, opierając nowe segmenty na istniejącym zapleczu technicznym i inżynieryjnym. Skonsolidowane przychody Bumechu sięgnęły 410 mln zł w 2024 r.

