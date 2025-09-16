Bumech odnotował 6,53 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2025 r. wobec 55,79 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka.

Zysk operacyjny wyniósł 24,67 mln zł wobec 65,43 mln zł straty rok wcześniej. EBITDA Grupy Bumech w raportowanym okresie wyniosła 39 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 198,67 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 284,57 mln zł rok wcześniej.

„Bardzo dobre wyniki zostały wypracowane pomimo spadku przychodów do poziomu 198,7 mln zł, co dodatkowo podkreśla rolę podjętych decyzji dotyczących radykalnego ograniczenia kosztów, przy zakładanej zmianie wielkości bazy przychodowej. Dzięki pozytywnemu wpływowi dokonanej restrukturyzacji kosztowej i operacyjnej, Grupa odnotowała 25,2 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej oraz 20,1 mln zł dodatnich przepływów pieniężnych netto ogółem” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

„Wyniki pierwszego półrocza potwierdzają, że konsekwentnie realizowana restrukturyzacja przynosi wymierne efekty. Z poziomu głębokich strat w analogicznym okresie ubiegłego roku udało się przejść do dodatniego wyniku netto i operacyjnego, a także znacząco poprawić przepływy pieniężne. Pokazuje to, że obrany kierunek działań naprawczych jest właściwy i pozwala stabilizować sytuację finansową Grupy mimo trudnych warunków rynkowych. Jednocześnie nadal poszukujemy dodatkowych możliwości związanych z komercyjnym wykorzystaniem posiadanej infrastruktury, co w przyszłości może być dodatkowym ważnym elementem rentowności Grupy” – dodał prezes Andrzej Bukowczyk, cytowany w materiale.

W październiku 2024 r. zarząd PG Silesia (spółki zależnej Bumechu) złożył wniosek o restrukturyzację, którą formalnie otwarto 27 listopada ub.r. Mimo procesu sanacyjnego spółka kontynuuje wydobycie, korzystając z atutu w postaci wysokiej jakości węgla, na który utrzymuje się stabilny popyt. Nowe fronty uruchamiane są stopniowo, zgodnie z analizą warunków geologicznych, nakładów inwestycyjnych i bieżących cen rynkowych. Obecnie eksploatowane złoża odpowiadają potrzebom rynku opałowego, charakteryzującego się stabilnym zapotrzebowaniem i rentownością, przypomniano.

Bumech podkreśla też, że w poszukiwaniu dywersyfikacji modelu biznesowego postawił na rozwój w segmencie obronnym. W lipcu 2025 r. spółka podpisała list intencyjny z OTT Technologies, a 4 września zawarła umowę o współpracy z tym południowoafrykańskim producentem w zakresie rozwoju i produkcji pojazdów opancerzonych dla rynku europejskiego.

„Jasno pokazujemy determinację w rozwijaniu nowego segmentu działalności. Podpisana umowa z OTT Technologies to nie tylko deklaracja, ale realne działania – w naszym zakładzie już rozpoczęły się przygotowania do uruchomienia produkcji pojazdów opancerzonych. To dowód, że projekt jest traktowany priorytetowo i ma strategiczne znaczenie. Naszą intencją jest rozpoczęcie montażu jeszcze w IV kwartale tego roku” – dodał wiceprezes Michał Kończak.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2025 r. wyniósł 8,71 mln zł wobec 3,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews