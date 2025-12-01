Oferta złożona przez Bumech na objęcie 9 mln akcji serii D Capital Partners w likwidacji została przyjęta. Dzięki inwestycji o łącznej wartości 1,8 mln zł (po cenie emisyjnej 0,2 zł za akcję) Bumech obejmuje 50% akcji spółki i przejmuje nad nią kontrolę korporacyjną, podał Bumech.

„Przyjęcie naszej oferty i objęcie akcji Capital Partners to kluczowy krok w kierunku budowy regionalnego hubu multi-utility. Przejmujemy odpowiedzialność za proces wyprowadzenia spółki z likwidacji i przygotowujemy jej połączenie z należącą do naszej Grupy spółką Modern Solutions for Environment. Dzięki temu tworzymy solidne fundament dla silnego podmiotu, który będzie mógł efektywnie pozyskać zewnętrzne, tańsze i stabilne finansowanie dla projektów energetycznych, wodnych i infrastrukturalnych. Wykorzystanie potencjału terenów poprzemysłowych regionu i infrastruktury KWK 'Silesia’ pozwala nam znacząco przyspieszyć budowę nowoczesnego systemu multi-utility opartego na zrównoważonych źródłach energii. To bardzo ważny krok w kierunku budowania przyszłości Grupy Bumech” – powiedział wiceprezes Andrzej Bukowczyk, cytowany w komunikacie.

Planowany model biznesowy zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury spółki MSE działającej w otoczeniu funkcjonującej Kopalni „Silesia”. Rozwiązanie te znacząco skraca czas niezbędny do uruchomienia operacyjnego i ogranicza koszty inwestycyjne. Po połączeniu spółek działalność operacyjna obejmie m.in. produkcję ciepła w ciepłowni o mocy 17 MWt, rozbudowę posiadanej stacji uzdatniania wody do przepustowości 2,4 mln m3 rocznie. W kolejnych etapach planowana jest budowa geotermalnej ciepłowni o mocy 100 MWt oraz kolejne instalacje PV i wiatrowe o łącznej mocy ponad 70 MWe. Intencją Grupy jest też skonsolidowanie – w nadchodzącej przyszłości – biznesu, w związku z tym nowa spółka miałaby się zająć zarządzaniem elektrociepłownią kogeneracyjną 9 MWe/ 9 MWt należącą do PG Silesia oraz pozostałymi elementami infrastruktury z obszaru energetycznych, podano także.

Grupa Bumech kontynuuje również rozpoczęte już przedsięwzięcia spółki MSE, m.in. projekt MSE-ME1, w ramach którego powstaje magazyn energii o mocy 50 MW i pojemności 100 MWh, a także przygotowania do budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 50 MWp na należących do MSE terenach pokopalnianych. W planach jest dalsze zwiększanie mocy wytwórczych z OZE oraz rozwój wielkoskalowych magazynów energii do pojemności 300 MWh, czytamy dalej.

Realizacja projektu multi-utility ma stworzyć około 100 nowych miejsc pracy w sektorach energetycznym, wodnym i inżynieryjnym, wzmacniając lokalny rynek pracy i zwiększając bezpieczeństwo energetyczne regionu, zakończono w informacji.

Podstawowe obszary działalności Grupy Bumech to wydobycie węgla kamiennego w Kopalni Silesia oraz świadczenie usług w zakresie drążenia wyrobisk podziemnych, a także usług produkcji, serwisu i remontu urządzeń i maszyn górniczych. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 410 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews