Bumech reorganizuje działalność związaną z sektorem obronnym i przenosi ją do spółki giełdowej Capital Partners (w której posiada 50% akcji w kapitale zakładowym). Będą w niej rozwijane projekty związane z produkcją i obrotem sprzętem oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym, w ramach wyodrębnionej struktury biznesowej, podał Bumech.

„Capital Partners stanie się docelowym centrum aktywności obronnych grupy. Spółka była wcześniej przygotowywana jako platforma dla aktywów energetycznych, jednak zmieniono jej przeznaczenie, dostosowując ją do rozwoju segmentu defense, nad którym Bumech pracuje od 2025 roku. Zmiana koncepcji wykorzystania Capital Partners wynika z oceny perspektyw poszczególnych segmentów działalności. Spółka uznała, że sektor obronny lepiej odpowiada obecnym uwarunkowaniom rynkowym i wymaga struktury umożliwiającej jego niezależny rozwój” – czytamy w komunikacie.

W ramach przyjętego modelu Bumech przenosi do Capital Partners spółkę Bumech Defense – podmiot posiadający koncesję na obrót sprzętem wojskowym i technologiami o przeznaczeniu obronnym. Kolejnym krokiem będzie wniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zaplecze produkcyjne w Szopienicach, zespół pracowników oraz kompetencje operacyjne. Docelowo działalność ta zostanie zintegrowana z Capital Partners i będzie funkcjonować jako wyodrębniony segment w ramach spółki publicznej, wyjaśniono.

„Segment obronny jest przenoszony do spółki publicznej, aby funkcjonował w czytelnej strukturze operacyjnej i sprawozdawczej. Z punktu widzenia właścicielskiego pozostaje on w obrębie grupy, Capital Partners jest spółką kontrolowaną przez Bumech, co zapewnia ciągłość zarządzania. […] Rozdzielamy działalności o znacząco odmiennych profilach – energetycznym i górniczym od obronnego – tak, aby każda z nich mogła być zarządzana i wyceniana adekwatnie do swojej specyfiki” – powiedział prezes Jonasz Drabek, cytowany w materiale.

„Capital Partners była pierwotnie przygotowywana pod przejęcie aktywów energetycznych Grupy Bumech. Uznaliśmy jednak, że bardziej racjonalne jest wykorzystanie jej jako platformy dla segmentu obronnego i jego rozwoju w formule spółki publicznej” – dodał.

Na okres przejściowy przygotowano mechanizmy zapewniające stabilność operacyjną. Do czasu uruchomienia produkcji dla sektora obronnego Bumech będzie dostarczał zlecenia z obszaru przemysłu wydobywczego, natomiast Capital Partners zapewni finansowanie w formie linii pożyczkowej. Rozwiązanie to umożliwia dostosowanie zakładu produkcyjnego do wymogów branży i stopniowe budowanie zdolności operacyjnych bez zakłóceń płynności, podano także.

Wydzielenie segmentu obronnego wpisuje się w szerszy proces dywersyfikacji działalności Bumechu realizowany w ostatnich latach. Obejmuje on m.in. stopniową restrukturyzację aktywów górniczych, w tym kopalni węgla kamiennego Silesia oraz rozwój projektów zagranicznych, szczególnie na rynku afrykańskim. Przed kilkoma tygodniami Bumech przejął kontrolę nad kopalnią cynku, miedzi i metali towarzyszących w RPA. Celem tych działań jest budowa bardziej zdywersyfikowanego modelu biznesowego, opartego na kilku niezależnych źródłach przychodów oraz lepszym dopasowaniu struktur organizacyjnych do specyfiki poszczególnych segmentów. Wydzielenie działalności defense do odrębnej spółki publicznej stanowi kolejny krok w tym kierunku, przypomniano w komunikacie.

Notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2009 r. Bumech posiada doświadczenie w projektowaniu, produkcji i remontach maszyn dla sektora górniczego. Na początku 2021 r. przejął kontrolę nad PG Silesia, która prowadzi kopalnię węgla kamiennego zlokalizowaną w Czechowicach-Dziedzicach. Obecnie Bumech rozwija działalność w sektorach obronnym i surowcowym, opierając nowe segmenty na istniejącym zapleczu technicznym i inżynieryjnym. Skonsolidowane przychody Bumechu sięgnęły 410 mln zł w 2024 r.

Źródło: ISBnews